Un réseau de trafic de drogue infiltré dans les forces armées vénézuéliennes

Des groupes criminels ont réussi à infiltrer les forces de sécurité du gouvernement et ont créé un réseau informel connu sous le nom de « Cartel des Soleils » pour faciliter l'entrée et la sortie des drogues illégales, selon le rapport 2019 publié par l'OICS ce jeudi à Vienne.  (Nouvelle fenêtre)

Le rapport indique que ce réseau a transporté de grandes quantités de drogues illégales vers l'Europe et les États-Unis depuis la Colombie, via la République bolivarienne du Venezuela.

Pour avoir la haute main sur ce trafic, en particulier celui de cocaïne vers les États-Unis via l’Amérique centrale, ces groupes criminels contrôlent des ports maritimes et recourent à des vols d’aéronefs légers avec lesquels ils effectuent des vols illégaux.

La présidence de la République bolivarienne du Venezuela a fait une annonce officielle sur sa page Twitter, signalant la pénétration du trafic de drogue dans les forces armées nationales vénézuéliennes.

L’Amérique du Sud est à l’origine de l’ensemble de la production illicite mondiale de feuille de coca, de pâte-base de cocaïne et de chlorhydrate de cocaïne, selon le rapport publié par l'Organe international de contrôle des stupéfiants.

La lutte contre la drogue a atteint un point critique. De nets progrès ont été accomplis, mais il reste encore beaucoup à faire. Cornelis P. de Joncheere, Président de l’Organe international de contrôle des stupéfiants

Plusieurs recommandations ont été émises par l'OICS à l’intention des gouvernements, des organismes des Nations unies et des autres organisations internationales et nationales compétentes afin de lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

L’OICS est un organe de contrôle indépendant et quasi judiciaire, créé par traité, qui est chargé de surveiller l’application des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues. Il se compose de 13 membres élus par le Conseil économique et social qui siègent à titre personnel et non en qualité de représentants de leur pays.