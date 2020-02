Un nouveau centre des congrès pourrait être construit à Gatineau

L'industrie du tourisme d'affaires rapporte gros. Et l'Outaouais veut profiter de cette manne, au point où Tourisme Outaouais fait le pari que la construction d'une nouvelle infrastructure pour la tenue d'événements et de congrès est devenue nécessaire.

L'organisme vient d'accorder un contrat de 60 000 $ à la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) afin de mener une étude sur la viabilité d’une nouvelle infrastructure pour accueillir des congrès et augmenter la clientèle d’affaires sur son territoire.

Le tourisme d'affaires est le plus payant , affirme France Bélisle, directrice générale de Tourisme Outaouais. Quand une personne vient pour un congrès, une réunion, une formation, elle rapporte davantage qu’un touriste d’agrément, alors c’est un secteur qui est très intéressant et prometteur.

Mme Bélisle estime que les retombées indirectes dans la communauté peuvent atteindre 30 %. Ça, c’est des taxis, c’est des restaurants dans le centre-ville, c’est de la location d’équipement, c’est réserver des artistes qui vont venir en performance lors des soupers au centre des congrès , dit-elle.

La directrice générale de Tourisme Outaouais, France Bélisle. Photo : Radio-Canada

Le touriste d’affaires arrive à générer des revenus et des retombées économiques, alors que c’est un peu plus tranquille dans le secteur touristique et ça, c’est extrêmement positif. France Bélisle, directrice générale de Tourisme Outaouais

En 2018, la région a été l'hôte de 375 congrès et événements qui ont généré des retombées de plus de 23 millions et demi de dollars.

Les infrastructures actuelles insuffisantes

La région dispose en ce moment de 25 emplacements capables d'accueillir des événements d'affaires. Le Palais des congrès et le Hilton Lac-Leamy, avec ses 16 salles amovibles, sont les plus importants, mais l’espace disponible y est malgré tout restreint.

Le Hilton du Lac-Leamy, qui sert de mini centre de conférences, est déjà trop petit , affirme le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin. Pour les réunions de l'UMQ [Union des municipalités du Québec], on est à quelques dizaines de membres de ne plus être capables de venir à Gatineau parce qu’on n’a pas d'infrastructures capables de les accueillir. Donc on rate des occasions.

Quant au Palais des Congrès, qui a été rénové à grands frais par le gouvernement il y a quelques années, il ne répond plus aux besoins des congressistes.

Le nombre de nuitées pendant les congrès dans la région est en hausse depuis 5 ans. Photo : Radio-Canada

L’infrastructure est déficiente , admet Stéphane Bisson, vice-président de la Chambre de commerce de Gatineau. On est dans un troisième étage, on n’a pas pignon sur rue. En 2020, c’est impossible de faire un congrès sans connexion wifi. Le Palais des congrès est problématique à ce niveau-là.

La Chambre de commerce de Gatineau qui appuie l’étude de Tourisme Outaouais croit que la nouvelle infrastructure pourrait permettre d’identifier une niche unique à la région, comme la cybersécurité, que Gatineau souhaite développer.

Dans la région nous avons le gouvernement fédéral, la GRC, la Défense nationale. Il y a là une super belle opportunité. C’est le temps de monter dans le train et de passer à l’action. Stéphane Bisson, vice-président de la Chambre de commerce de Gatineau

La Ville de Gatineau partenaire de l'étude

La Ville de Gatineau a contribué au financement de l'étude de préfaisabilité. Même s'il préfère attendre les résultats de l'étude pour confirmer le besoin d'une nouvelle infrastructure, le maire de Gatineau est d'avis que le développement du tourisme d'affaires est bénéfique pour la ville.

On a l'impression que l'occasion à saisir est là , affirme M. Pedneaud-Jobin.

C'est hyper payant, le tourisme d'affaire de deux fois plus de retombées que le tourisme d'agrément, donc ça vaut la peine d'investir. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Le nombre d'événements et de congrès dans la région de l'Outaouais est en hausse depuis 5 ans. Photo : Radio-Canada

En décembre 2018, la Ville de Gatineau a confirmé qu'elle investira davantage en tourisme d'affaires dans le cadre de son protocole avec Tourisme Outaouais pour attirer des événements d’affaires et sportifs.

Tourisme Outaouais estime qu’un nouveau centre de congrès pourrait coûter entre 200 et 300 millions de dollars, selon le nombre de pieds carrés et le type de structure choisie.

Quand on va frapper à la porte de financiers, qu’ils soient gouvernementaux ou du secteur privé, il faut qu’on soit solide et qu’on sache de quoi on parle , affirme France Bélisle. Cette étude-là ratisse large, mais c’est vraiment pour qu’on soit capable de s’appuyer sur des faits.

L’étude de RCGTRaymond Chabot Grant Thornton devrait être terminée d’ici le mois de juillet.

Avec les informations de Nathalie Tremblay