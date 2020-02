Des mesures renforcées pour la protection des baleines noires

Le ministère des Pêches et des Océans ( MPOministère des Pêches et des Océans ) imposera de nouvelles fermetures de pêche qui seront en vigueur durant toute la saison dans les zones du golfe du Saint-Laurent où les baleines se rassemblent.

Le fédéral étendra à la baie de Fundy les zones de fermeture temporaire de la pêche.

Les pêcheurs devront respecter de nouvelles exigences en matière de marquage de leur équipement. Cette mesure a pour but de déterminer les zones d'empêtrement.

D’autres modifications des engins de pêche seront exigées à compter de 2021. Le MPOministère des Pêches et des Océans remercie les pêcheurs pour leur collaboration.

La baleine noire de l’Atlantique Nord est en danger, mais ensemble nous travaillons pour changer cela. Depuis 2017, notre gouvernement a adopté de nouvelles mesures visant à protéger cette espèce, et nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés avec leur mise en œuvre. Ces nouvelles mesures s'appuient sur ces travaux et s'inspirent des recherches et des technologies les plus récentes. Nous reconnaissons qu'elles ne sont possibles que grâce au travail acharné, et à la coopération de nos pêcheurs, qui ont modifié leurs activités pour soutenir notre objectif commun de protéger ce magnifique animal pour les générations à venir , souligne la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Bernadette Jordan.

Réduction de vitesse pour les navires

Transports Canada imposera à nouveau des mesures aux navires de plus de 13 mètres de longueur pour réduire les risques de collision avec des baleines.

Une limite de vitesse obligatoire à dix nœuds sera à nouveau en vigueur dans l’ouest du golfe du Saint-Laurent.

Une nouvelle zone de restriction sera établie dans la vallée de Shediac. Les navires devront l’éviter ou y réduire leur vitesse à huit nœuds. De plus, un ralentissement volontaire à dix nœuds sera à l’essai dans le détroit de Cabot à certains moments de la saison.

Les navires pourront circuler à une vitesse opérationnelle sécuritaire dans les portions des voies de navigation situées au nord et au sud de l’île d’Anticosti, si aucune baleine noire de l’Atlantique Nord n’y est détectée.

La baleine noire de l’Atlantique Nord est en voie de disparition et il n’en reste qu’environ 400 dans le monde, rappelle le fédéral.

Avec des renseignements de Sophie Désautels