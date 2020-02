Le propriétaire du Zoo de Falardeau brise le silence

Le propriétaire du Zoo de Falardeau, Daniel Gagnon, a expédié des mises en demeure à cinq ex-employées à la suite des allégations de cruauté et de maltraitance envers les animaux qui ont fait les manchettes il y a une semaine.

Accompagné de son avocat, l’homme d’affaires a livré sa version des faits pour la toute première fois depuis qu’il est plongé dans la tourmente.

Le nom du Zoo de Falardeau a été sali. Daniel Gagnon, propriétaire du Zoo de Falardeau

Daniel Gagnon nie toutes les allégations en bloc. En plus des mises en demeure, il a même fait une plainte auprès de la Sûreté du Québec (SQ) parce qu’une ancienne employée aurait menacé d’incendier certains bâtiments du zoo.

Un raton laveur regarde les visiteurs à travers le grillage au Zoo de Falardeau. Photo : Radio-Canada

La SQ et les agents de la protection de la faune enquêtent présentement sur le jardin zoologique et ses deux propriétaires, Daniel Gagnon et Suzie Girard.

Dans une enquête menée par le journal Le Quotidien, des ex-employés de l’établissement racontaient que des animaux étaient morts de froid, que des bébés étaient exploités et que d’autres animaux manquaient de soins adéquats.

D'après les informations de Mélissa Savoie-Soulières