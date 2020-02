Edmonton envisage de baisser la limite de vitesse dans certains quartiers

Le premier scénario présenté par le service de la sécurité routière de la Ville propose de passer la limite de vitesse à 30 km/h sur toutes les rues résidentielles du centre-ville. Cela représente 34 quartiers allant de la 111e Avenue à la 61e et de la 142e Rue à la 75e.

Dans le second scénario, la limite de vitesse serait abaissée à 40 km/h dans les rues résidentielles de l’ensemble des 400 quartiers de la ville.

Dans les deux cas, les grandes artères ne sont pas concernées. Les limites de vitesse actuelles sur ces routes ne changent pas.

L’objectif est de rendre les rues plus calmes, plus silencieuses et plus sûres pour les gens qui marchent, font du vélo, conduisent et profitent de leur quartier , peut-on lire dans un document municipal.

Des citoyens divisés

Le 26 février, une vingtaine de citoyens ont assisté à une réunion publique sur ce sujet.

Parmi eux, Steve Finkelman dont le fils est mort en 2014 percuté par une voiture sur un passage pour piétons de l’avenue Whyte à Edmonton.

Je ne peux pas dire avec certitude que notre fils David serait encore vivant aujourd’hui si la vitesse avait été limitée à 40 km/h , reconnaît-il.

Si la réduction de la vitesse n’aurait pas sauvé notre fils, elle sauvera quelqu’un d’autre. Steve Finkelman, habitant d’Edmonton

Selon Sam Saprunoff, il n’y a pas eu assez de données collectées et analysées pour savoir quelles seront les améliorations .

Je fais des recherches sur cette question depuis de nombreuses semaines maintenant. J’ai échangé avec le service de la sécurité routière et j’ai découvert que ce projet manque de données pour justifier un tel changement sur notre réseau routier.

Il est temps pour la Ville d'Edmonton d'être courageuse et de choisir la limite de 30 km/h pour nos rues résidentielles une bonne fois pour toutes , réclame à l’inverse Julie Kusiek.

Selon elle, les Edmontoniens, qu'ils habitent au centre-ville ou à l'extérieur, sont pour le passage à la limite de 30 km/h.

Nouveau débat à venir

Selon les documents municipaux, le premier scénario nécessiterait l'installation de 1300 nouveaux panneaux de signalisation routière. Dans ce cas, le budget nécessaire est estimé à 1,4 million de dollars.

Le second scénario représente un budget de 2,5 millions de dollars avec la mise en place de 5500 panneaux.

Le conseil municipal débattra de cette question au cours de sa prochaine réunion le 9 mars.

Avec les informations de CBC