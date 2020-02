Chute vertigineuse de 900 points du Dow Jones

Le Dow Jones a perdu 900 points ce matin à New York, soit un recul de plus d'au moins 3 % de l'indice phare new yorkais qui connaît sa pire semaine depuis 2008.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture des marchés à la Bourse de New York jeudi matin, le Dow Jones accusait un repli de plus de 900 points, soit un recul de plus de 3 % par rapport à sa valeur affichée hier à la fermeture des marchés.

La perte de ces 900 points s'ajoute aux 2000 points perdus depuis le début de la semaine par le Dow Jones qui a maintenant perdu plus de 10 % de sa valeur en 10 séances, ce qui le place en état de correction boursière.

Au même moment, le NASDAQ Composite accusait quant à lui un recul de plus de 2,88 %, soit une perte de 259 points.

Les choses n’étaient guère mieux pour l’indice S&P 500 qui reculait quant à lui de plus de 73 points, soit une perte de valeur de plus de 2,36 %.

Les trois indices phares de la Bourse de New York accusent maintenant un recul de plus de 10 % par rapport aux sommets qu’ils ont atteints au début février.

Au Canada, l'indice TSX de la Bourse de Toronto a perdu plus de 460 points en début de journée tandis qu'en Europe les grands indices reculaient de 3 % à 4 %.

Le prix du pétrole accuse aussi un recul de 5 %, à moins de 46 dollars américains le baril.

Cet important mouvement de recul des marchés est en majeure partie dû à la frilosité des investisseurs face aux effets de l’épidémie de coronavirus qui s’étend aujourd’hui en Asie, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord et du Sud.

Nettement moins enclins à investir dans des conditions économiques en proie à des contraintes subites de transport et à des entraves aux mouvements des populations et des marchandises, les investisseurs semblent s’être repliés vers des valeurs refuges comme les emprunts d’État américains.