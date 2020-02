La tempête bat son plein, mais Gatineau lève sa cellule de crise

Un piéton marche sous la neige à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Tout comme l'an dernier, lors des précipitations de plus de 25 cm, il y a toujours un centre de coordination qui est mis en place, qui réunit les principaux services municipaux , explique Jean Boileau, porte-parole de la Ville de Gatineau. Le groupe avait été déployé mercredi soir, alors qu’on prévoyait la tempête de neige la plus importante de la saison avec des accumulations prévues de 40 cm de neige.

Il [le centre de coordination] a été levé à 6 h. Le centre avait été mis en place, mais puisqu’on attend jusqu'à 15 cm d’ici la fin de la journée, on retourne à nos opérations normales. Jean Boileau, porte-parole de la Ville de Gatineau

Environnement Canada a revu à la baisse ses prévisions de précipitations pour la région d’Ottawa et de Gatineau.

C’est en partie à cause que la température a grimpé au-dessus de 0 donc une bonne partie est tombée sous forme de pluie ou de pluie verglaçante. Peter Kimbell, Environnement Canada

Des routes enneigées

Les accumulations commencent à compliquer les déplacements à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Un avertissement de tempête hivernale est cependant toujours en vigueur, même si les précipitations ont commencé plus tard que prévu. Environnement Canada prévoit des conditions hivernales dangereuses.

Jeudi matin, la circulation était au ralenti sur les autoroutes d'Ottawa et de Gatineau. La Société de transport de l'Outaouais a mis en place des détours sur des circuits, puisque les autobus avaient de la difficulté à circuler sur certaines artères.

Au total, Environnement Canada prévoit maintenant une accumulation possible de 15 à 25 cm de neige d'ici jeudi soir selon les secteurs.

Les équipes déployées sur le terrain

Les équipes de déneigement travaillent d'arrache-pied jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Les équipes de déneigement travaillent d'arrache-pied tant sur le territoire de Gatineau que d'Ottawa.

Au total, en comptant notre quart de travail de jour et notre quart de nuit, nous aurons plus de 500 pièces d'équipement déployées et plus de 500 employés, donc ce sont toutes nos ressources disponibles qui seront déployées , explique Bryden Denyes, responsable des opérations routières à la Ville d'Ottawa.

Bryden Denyes est le responsable des opérations de voiries de la ville d’Ottawa. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

La Ville d’Ottawa va utiliser toutes les ressources à sa disposition pour s’attaquer à la tempête et cela jusqu’à ce que toute la neige ait été retirée du territoire. Ottawa compte 12 700 km de route et plus de 2000 km de trottoir.

Avec les informations d'Antoine Trépanier