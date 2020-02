96 citoyens dénoncent le coût public des emplois qui seront créés par GNL Québec

Les signataires proviennent de différents milieux et de différentes régions du Québec. Ils dénoncent d’une même voix les coûts du projet pour les contribuables.

Ils affirment qu’avec les tarifs préférentiels d'électricité et les subventions, le coût réel des emplois qui seront créés par GNL Québec sera plus élevé que le salaire relié à ces emplois.

Les signataires maintiennent que pour un emploi à 81 000 $ par année, les contribuables vont débourser 1 126 666 dollars pendant les six premières années et 983 333 $ les années suivantes.

Sans même parler du coût environnemental, comment pouvons-nous justifier de dépenser 1 million de dollars par année pour créer un emploi à 81 000 $? extrait de la lettre publique

L’instigateur de la lettre est Claude Côté, un conseiller syndicat et citoyen de Saguenay. À ses côtés, sur la liste des signataires, on retrouve notamment des ingénieurs, des enseignants, des étudiants, des agriculteurs et des entrepreneurs.

Voici la lettre envoyée aux médias par le groupe de signataires :