Roman Polanski renonce à assister à la cérémonie des Césars

Depuis plusieurs jours, on me pose cette question: viendrai-je ou ne viendrai-je pas à la cérémonie des Césars. La question que je pose est plutôt la suivante: comment le pourrais-je? , indique le cinéaste visé par des accusations de viol.

Le déroulé de cette soirée, on le connaît à l'avance. Des activistes me menacent déjà d'un lynchage public. Certains annoncent des démonstrations [...] D'autres comptent en faire une tribune de combat contre une gouvernance décriée. Cela promet de ressembler davantage à un symposium qu'à une fête du cinéma censée récompenser ses plus grands talents , poursuit-il.

Expliquant notamment qu'il doit protéger sa famille, sa femme et ses enfants, à qui on fait subir injures et affronts , il affirme que c'est avec regret qu'[il] prend cette décision, celle de ne pas affronter un tribunal d'opinion autoproclamé prêt à fouler au pied les principes de l'État de droit pour que l'irrationnel triomphe à nouveau sans partage .

La 45e cérémonie des Césars promet de se tenir vendredi sous tension, après la démission de la direction de l'Académie, accusée d'opacité et d'entre-soi, et alors que des féministes ont appelé à manifester contre les 12 nominations de J'accuse.

Des manifestations et des affiches

Indignées, plusieurs associations féministes n'acceptent plus comme une partie de l'opinion publique que le cinéaste franco-polonais reçoive des honneurs alors qu'il est visé depuis novembre par une nouvelle accusation de viol et toujours poursuivi par la justice américaine. Elles ont appelé à manifester vendredi devant la salle Pleyel, au coeur de Paris où se tiendra la cérémonie.

Le collectif féministe .NousToutes a annoncé notamment qu'il organiserait un happening au cours duquel il décernerait à des cinéastes d'autres prix - moins glorieux -, afin que le rideau se lève sur la protection que leur accorde le monde des arts et du cinéma .

Dans la nuit de mardi à mercredi, des militantes féministes ont collé des affiches devant la salle Pleyel et le siège de l'Académie des Césars à Paris pour dénoncer Roman Polanski et réclamer l'annulation de la cérémonie.