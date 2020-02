Baie-Comeau résiste et vainc les Olympiques

En première période le Drakkar a pris les devants grâce aux buts de Charles-Antoine Giguère et de Raivis Kristians Ansons. Zachary Dean a marqué le seul but des Olympiques au premier engagement.

En fin de deuxième période, l’attaquant Brandon Frattaroli a ajouté à l’avance des siens avec son 12e but de la saison, qui s'est avéré être le but gagnant.

Les Olympiques ont répliqué avec un second but quelques minutes plus tard, mais le Drakkar a réussi à maintenir sa mince avance en troisième période.

La première étoile du match a été accordée au gardien baie-comois Lucas Fitzpatrick, qui a arrêté 28 des 30 tirs dirigés vers lui.

1335 personnes étaient présentes au Centre Henry-Leonard mercredi.

Il s’agit d’une troisième victoire de suite pour le Drakkar. Avant cette courte série de victoires, Baie-Comeau n’avait remporté qu’une seule partie en 14 matchs.

Le Drakkar occupe le 10e rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui comprend 18 équipes. Les hommes de Jon Goyens ont amassé 57 points en 57 matchs.