Annulation du transport scolaire dans l’est ontarien, écoles fermées en Outaouais

Toutes les écoles demeurent cependant ouvertes dans l'est ontarien.

Le transport scolaire a aussi été annulé pour les élèves des conseils scolaires anglophones Ottawa Catholic, Ottawa-Carleton District et Upper Canada District.

Le point en Outaouais

En Outaouais, toutes les commissions scolaires avaient annoncé mercredi en fin de journée la fermeture des écoles jeudi, en prévision d'une tempête de neige importante.

Les commissions scolaires dont les établissements (écoles primaires, services de garde, écoles secondaires, centres de formation , centre administratif) seront fermés sont les suivantes :

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Commission scolaire des Draveurs

Commission scolaire Western Québec

Commission scolaire des Hauts Bois de l'Outaouais

Les écoles privées suivantes fermeront aussi leurs portes : l'Académie Trivium, le Collège Saint-Alexandre de la Gatineau, le Collège Saint-Joseph de Hull, le Collège Nouvelles Frontières et le Centre académique de l'Outaouais.

Les premiers flocons sont arrivés plus tard que prévus à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour la région de l'est ontarien, d’Ottawa, de Gatineau et du Pontiac. On prévoit une accumulation totale de neige de 15 à 25 cm d'ici la fin de la journée jeudi. Mercredi, on prévoyait plutôt jusqu'à 40 cm de neige pour la région de la capitale nationale.