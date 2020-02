Jour de tempête : presque toutes les écoles ferment au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, toutes les écoles du District scolaire francophone Sud sont fermées. Celles du District scolaire francophone Nord-Ouest fermeront à midi.

Toutes les écoles des quatre districts scolaires anglophones de la province sont fermées pour la journée.

Les campus du NBCCNew Brunswick Community College à St. Andrews et à Saint-Jean sont également fermés.

La tempête devrait sévir durant l’après-midi, la soirée et la nuit. Elle peut déverser de 30 à 40 cm de neige sur les régions de Bathurst, de la Péninsule acadienne et de Miramichi et de 20 à 30 cm de neige sur le reste de la province, estime Environnement Canada. Des vents forts pourraient un peu de poudrerie en fin d'après-midi et en soirée. Les régions les plus au sud pourraient aussi recevoir du grésil ou de la pluie par endroits.

Environnement Canada recommande aux gens de reporter tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. La visibilité peut être soudainement réduite et la conduite peut être difficile dans la tempête.