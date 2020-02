Une tempête de neige s'amène sur l'est du pays

Les précipitations ont commencé en douceur mercredi, mais une tempête s’abattra jeudi sur l’est du pays et pourrait laisser jusqu’à 45 centimètres de neige sur certains secteurs, indique Environnement Canada.

Un important système dépressionnaire a commencé à traverser l'Ontario et le Québec mercredi soir et devrait s'intensifier jeudi en poursuivant sa trajectoire vers l'est.

Cette tempête qui arrive du sud-ouest des États-Unis laissera des précipitations variées – plusieurs régions au sud du fleuve Saint-Laurent au Québec devraient recevoir plusieurs de la pluie avant que les précipitations ne se transforment en neige.

Le système sera accompagné de forts vents. De plus, la température chutera de plusieurs degrés à la suite de la tempête.

Selon Environnement Canada, le sud de l'Ontario pourrait recevoir de 5 à 40 centimètres de neige.

Au Nouveau-Brunswick, de 20 à 30 cm de neige sont prévus jusqu'à vendredi. Des vents forts pourraient créer de la poudrerie par moment jeudi soir. La côte de la baie de Fundy devrait aussi recevoir de la pluie.

À l’Île-du-Prince-Édouard, de 10 à 20 cm de neige sont prévus sur l’ensemble de la province de jeudi après-midi à vendredi matin.

En Nouvelle-Écosse, les régions du sud-ouest devraient plutôt recevoir de 15 à 25 mm de pluie à compter de jeudi midi. Des vents à 80 km/h pouvant atteindre 100 km/h par endroits le long de la côte sont aussi prévus.

À Terre-Neuve, la neige, les vents forts et la poudrerie sont prévus pour la nuit de jeudi à vendredi.

Des conditions routières difficiles ce matin

En fin de nuit au Québec, les conditions routières étaient généralement bonnes sur l'ensemble du réseau. La visibilité était également bonne.

Les conditions devraient être particulièrement difficiles jeudi matin sur l'Outaouais, toute la couronne nord de Montréal, Lanaudière, en s'en allant vers Trois-Rivières, et Québec plus tard en matinée , a expliqué André Cantin, météorologue à Environnement Canada.

Dans la région de Montréal, des accumulations totales de neige de 10 à 15 centimètres étaient prévues. La neige pourrait être fondante ou mêlée de pluie dans la nuit, mais elle se changera en neige plus soutenue tôt en matinée jeudi, prévoit Environnement Canada.

D'autres régions recevront encore plus de neige : de 25 à 45 centimètres sont attendus dans les régions des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie, de Québec, de la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Toutes les traversées Matane-Baie-Comeau-Godbout prévues jeudi sont annulées en raison du mauvais temps attendu.

La région de Québec devrait recevoir une trentaine de centimètres de neige. À cela s'ajoutent de forts vents d'est, avec des rafales le long du fleuve entre 50 et 70 kilomètres/heure, voire 90 kilomètres/heure dans la région de Québec jeudi matin , a indiqué M. Cantin.

D'ailleurs, un avertissement d'onde de tempête était en vigueur pour les secteurs de Bellechasse, de Côte-de-Beaupré–L'Île d'Orléans, Lévis et Québec où les niveaux d'eau seraient plus élevés que la normale, avec de grosses vagues près de la côte.

Les aéroports Montréal-Trudeau et Pearson à Toronto affichaient plusieurs vols qui étaient annulés jeudi, notamment vers Montréal, Québec, Baie-Comeau et Fredericton.