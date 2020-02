ACEUM : un gain plus politique qu’économique, selon des experts

Une évaluation par le gouvernement fédéral du nouvel accord de libre-échange nord-américain soutient qu'il entraînera des gains de 6,8 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada d'ici 2025 par rapport à un scénario qui aurait vu les États-Unis déchirer l'ancien ALENA et imposer des tarifs sur les exportations canadiennes d'acier, d'aluminium et d'automobiles.

Cette évaluation longuement attendue, présentée mercredi par les libéraux, affirme que le nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique ( ACEUMAccord Canada–États-Unis–Mexique ) place l'économie canadienne dans une bien meilleure position que si les États-Unis avaient tourné le dos à l'ancien ALENAAccord de libre-échange nord-américain et imposé des tarifs douaniers.

Toutefois, un rapport publié la semaine dernière par l'Institut C.D. Howe, un groupe de réflexion, soutient que le PIB réel avec l' ACEUMAccord Canada–États-Unis–Mexique sera plus bas pour les trois pays par rapport à un scénario où les conditions de l'ancien ALENAAccord de libre-échange nord-américain seraient restées en vigueur.

Les négociations sur le libre-échange continental ont été imposées au Canada et au Mexique par le président américain Donald Trump, qui menaçait de déchirer l' ALENAAccord de libre-échange nord-américain s'il n'y avait pas des discussions pour des conditions plus favorables pour les États-Unis.

Les États-Unis et le Mexique ont tous deux ratifié le nouvel accord, tandis que le Parlement canadien poursuit ses travaux en ce sens.

Des gains modestes, mais un effet politique important

Les gains anticipés sont très modestes, équivalant en fait à 0,25 % du produit intérieur brut.

Cependant, un expert du commerce dit croire que l'attention mise sur les bénéfices économiques de l'accord éclipse un aspect politique important.

Ce que les évaluations économétriques ne montrent pas, c'est la valeur géopolitique importante pour le Canada d'un solide cadre fondé sur des règles pour traiter avec les États-Unis dans les années à venir , a déclaré Lawrence Herman, avocat spécialisé en commerce international à Toronto.

Tout au long des négociations, le gouvernement libéral s'est attardé non seulement à protéger l'accès du Canada aux marchés des États-Unis, mais aussi à protéger l'ordre commercial mondial menacé par le protectionnisme de Donald Trump.