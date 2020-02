Vidéotron veut étendre son réseau de fibre optique dans les Comtés unis de Prescott et Russell

Le fournisseur, qui dessert déjà le secteur de Rockland, veut déployer un réseau d’un peu plus de 880 kilomètres de fibre optique afin de desservir d’autres communautés des CUPRComtés unis de Prescott et Russell .

Ce projet permettrait à l’entreprise d’offrir un service Internet haute vitesse à un peu plus de 5 700 nouveaux clients potentiels.

Quand on analyse les projets, on veut s’assurer que […] ce qu’on va pouvoir déployer, ça va être égal dans tous les secteurs [que l’on] dessert. Donc, que vous soyez au centre-ville de Montréal, que vous soyez à Rockland, [ce sont] les mêmes services et c’est la même grille tarifaire. Ce n’est parce qu’on est en région […] que les grilles tarifaires sont différentes , a expliqué la directrice Exploitation réseau chez Vidéotron, Brigitte Dupuis, lors de la rencontre.

Comme dans bien des régions rurales, l’accessibilité à l’Internet haute vitesse demeure un enjeu important dans les CUPRComtés unis de Prescott et Russell .

Demande de financement

Sans surprise, les maires de la région ont été réceptifs à cette offre lors de la présentation.

[Ce projet], c’est une bonne nouvelle, parce qu’il faut que [le service] soit amélioré. Je regarde seulement à Rockland. Il y a certains commerces d’un côté d’une rue qui ont le service. L’autre côté de la rue, [d’autres commerces] ont de la misère à en avoir , raconte le maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins.

Si Vidéotron cherche à obtenir le soutien des maires des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , c’est que la compagnie a l’intention de déposer une demande de subvention en vertu du Fonds du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour la large bande.

Le directeur général des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Stéphane Parisien, a toutefois rappelé aux maires de demeurer vigilants lorsque leur appui est sollicité pour un projet semblable.

Nous, les CUPRComtés unis de Prescott et Russell , on peut entretenir des résolutions pour tous les joueurs [des télécommunications]. Mais à un moment donné, on ne peut pas appuyer 50 compagnies. Il va falloir […] aussi être conscient de ce [qu’un tel projet] peut apporter dans [les CUPR]. Et pour le moment, ce n’est pas clair exactement ce que ça peut apporter , a indiqué Stéphane Parisien.