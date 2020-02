Le NPD veut améliorer l’aide fédérale aux médias écrits

Le député du NPDNouveau Parti démocratique Alexandre Boulerice voudrait qu’Ottawa assouplisse le crédit d’impôt sur la masse salariale des journalistes, afin d’augmenter le nombre de médias qui pourraient y avoir accès.

Le programme existe depuis un an maintenant; il faut agir rapidement pour l’améliorer.

Le fonds d’aide aux médias écrits contient 595 millions de dollars sur cinq ans. De cette somme, 375 millions de dollars sont offerts en crédit d’impôt sur la masse salariale. En ce moment, les journaux peuvent recevoir un crédit d’impôt de 25 % de la rémunération d’un journaliste dont le salaire ne doit pas dépasser 55 000 $.

Alexandre Boulerice demande à Ottawa de hausser le plafond du salaire admissible de 55 000 $ à 85 000 $ et d’augmenter le pourcentage du salaire admissible au crédit d'impôt de 25 % à 35 %, comme le recommandait le groupe d’expert. Ce qui aurait pour effet de faire passer l’aide maximale par journaliste à près de 30 000 $ au lieu de 14 000 $.

Le député fait ainsi écho aux recommandations effectuées par un groupe d’expert du gouvernement, déposé l’été dernier. Le rapport indique que ce programme d’aide est loin d'offrir une solution suffisante à la perte de revenus publicitaires dans les médias écrits .

Si on ne modifie pas les règles et les balises de ce programme, l’aide annoncée pour nos médias écrits risque de demeurer une coquille quasi vide et n’atteindra pas ses objectifs.

Le député du NPD Alexandre Boulerice