Les Franco-Nunavutois viennent en appui aux inuit et leurs droits linguistiques

Le lettre d’appui à la cause de l’organisme de défense des intérêts des Inuit, Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) vient officialiser une position prise par l’ AFNAssociation des francophones du Nunavut il y a plus d’une décennie, explique sa présidente Mylène Chartrand.

On a un peu le même combat, la francophonie et les Inuit, par rapport aux droits linguistiques. Vraiment je pense que c’est ici d'unir nos forces dans la revendication des droits linguistiques et essayer de dire qu’effectivement, les gens ont des droits et surtout en éducation et également dans l'accès aux services gouvernementaux.

Mylène Chartrand, présidente, Association des francophones du Nunavut