Les opposants du projet Éoliennes de l’Érable déboutés au tribunal

Le recours collectif amorcé par les requérants Yvon Bourque et Jean Rivard ne donnera donc pas lieu au paiement de dommages-intérêts comme ces derniers le souhaitaient.

Selon la juge Vincent, la présence des 50 éoliennes du promoteur dans trois municipalités de la MRC de l’Érable ne constitue pas de troubles de voisinage.

Bien que le jugement constitue une déception pour les opposants au parc éolien, il fera réfléchir les autres promoteurs, croit Claude Charron, opposé à ce type de projet en milieux habités.

Je ne vois pas cette décision comme une porte ouverte pour de futurs projets éoliens , explique-t-il. On sait qu’économiquement, ce n’est pas rentable , poursuit-il.

Ce dernier croit que la contestation citoyenne permettra de faire réfléchir les promoteurs à deux fois avant de venir s’implanter dans les milieux habités en milieu rural .

Selon Claude Charron, les citoyens impliqués dans ce recours collectif comptent interjeter appel de la décision.

Chez Enerfin, personne n’a encore été en mesure de réagir.

Du côté de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, où deux des 50 éoliennes du parc ont été implantées, on salue la tournure des événements.