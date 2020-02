Thunder Bay appuie la candidature de Terry Fox pour le nouveau billet de 5 $

M. Mauro fait ainsi la promotion de la campagne lancée par Port Coquitlam, la ville natale du coureur.

Terry Fox est un héros national et une figure si inspirante pour son Marathon de l’espoir et sa lutte contre le cancer , a déclaré le maire. Il a inspiré la nation et le monde entier par sa lutte courageuse et sa détermination à recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer.

Après avoir couru 5373 kilomètres en 143 jours, Terry Fox a été forcé d’abandonner à quelques kilomètres à l’est de Thunder Bay parce que le cancer avait atteint ses poumons. Photo : La Presse canadienne

Il y a tant de candidats méritants qui sont proposés. Mais l’impact que Terry Fox a eu sur notre communauté et l’héritage qu’il a laissé m’inspirent [...]. Imaginez Terry sur le billet de cinq dollars avec le Sleeping Giant endormi en arrière-plan. Bill Mauro, maire de Thunder Bay

Près de 300 Canadiens ont été proposés jusqu’à présent, dont Tommy Douglas, considéré comme le père du système universel de santé canadien, et Frederick Banting, un des découvreurs de l’insuline.

Critères pour l’appel des candidatures : Être une personnalité canadienne (de naissance ou naturalisée) qui, par son leadership, ses réalisations ou ses qualités remarquables, a œuvré pour les Canadiens dans un domaine particulier ou s’est illustrée au service du pays.

Être mort depuis au moins 25 ans (avant le 11 mars 1995).

Ne pas être un personnage de fiction. Source : Banque du Canada

Le maire de Thunder Bay, Bill Mauro, a été assermenté le 3 décembre. Il est depuis membre de la CSPTB. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Après le 11 mars, une liste restreinte de candidats possibles sera dressée par un comité consultatif, grâce à une enquête d’opinion et des recherches historiques.

La décision finale reviendra au ministre des Finances, Bill Morneau.

Le nouveau billet de 5 $, qui sera mis en circulation dans quelques années selon la Banque du Canada, sera orienté à la verticale, comme le billet de 10 $ sur lequel figure Viola Desmond.

Les Canadiens ont jusqu'au 11 mars pour proposer la candidature d'une personnalité importante sur le site Web de la Banque du Canada.