Des employés du CIUSSS de l'Estrie-CHUS déplorent un manque criant de personnel

Selon eux, il manquerait environ 800 préposés pour répondre aux besoins dans la région. Un manque de personnel dont les impacts se font sentir sur les services offerts aux patients.

On a des employés de coeur qui se démènent, qui font du temps supplémentaire à tour de bras , déplore Alexandre Dumont, président par intérim du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique .

Les personnes sur le plancher sont au bout du rouleau. Alexandre Dumont, président par intérim du SCFP Syndicat canadien de la fonction publique

D’après M. Dumont, les employés du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-CHUS ne sont pas reconnus à leur juste valeur .

Les représentants syndicaux ont par ailleurs installé une immense carte de souhaits, de plus de deux mètres de hauteur, sur laquelle était écrit le mot : reconnaissance. Des dizaines de cœurs, signés par des employés du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie-CHUS, étaient collés sur la carte.

1200 candidats au grand repêchage du CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-CHUS

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a d’ailleurs tenu un grand repêchage le 22 février dernier. Il s'agissait de son plus important salon de l'emploi.

Plus de 1200 personnes ont montré leur intérêt pour travailler au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie-CHUS afin de combler plus de 1000 emplois dans divers domaines comme les soins, le travail social, mais aussi des postes d’ouvriers et d’emplois administratifs.

Un bilan extrêmement positif et un succès inespéré pour une première mouture, avance Gaëlle Simon, directrice adjointe au soutien à la gestion intégrée de la main-d’oeuvre au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie-CHUS.

Une initiative saluée par le syndicat, mais qui n’est pas suffisante, selon Éric Bergeron, conseiller syndical pour le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique . On voit que d’une année à l’autre, les besoins sont grandissants. Il y a des stratégies mises en place par le CIUSSS, mais [elles] ne sont pas suffisantes , croit-il.

Chaque semaine on reçoit des dizaines de départs du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux . Éric Bergeron, conseiller syndical pour le SCFP Syndicat canadien de la fonction publique

On a de la misère à garder les gens qui sont déjà en place

C’est beau les activités d’embauche qui sont prévues par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , mais malheureusement, on a de la misère à garder les gens qui sont déjà en place , poursuit M. Dumont.

Gaëlle Simon reconnaît que des emplois dans différents corps de métier restent à combler, notamment les infirmières, les infirmières auxiliaires, les professionnels en services sociaux ainsi que des préposés aux bénéficiaires.

Dans le réseau de la santé à l’heure actuelle on ne donne pas les services auxquels les gens ont droit. Éric Bergeron, conseiller syndical pour le SCFP Syndicat canadien de la fonction publique