Procès en justice : l'Univ. de Regina doit-elle divulguer le nom de ses donateurs?

En mai dernier, l'Université de Regina s'est présenté une première fois devant la juge Meghan McCreary de la Cour du banc de la Reine qui est chargée d'entendre l'affaire pour demander que l'audience ait lieu à huis clos, car des informations privées pourraient être divulguées par inadvertance. La juge McCreary a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir le procès à huis clos.

Pendant l’audience sur la cause principale ce mercredi, l'avocate Erin Kleisinger, qui représente l'Université de Regina dans ce dossier, a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d’une censure, mais plutôt, d’une exception législative qu’il faut respecter. Elle estime ainsi que l’Université de Regina a le droit de refuser de révéler l'identité des bailleurs de fonds et les facultés qui reçoivent de l'argent pour les recherches en question.

Pour sa part, l'avocat d'Émily Eaton, Daniel Leblanc, a rappelé que l'Université de Regina était un établissement public et qu'à ce titre, l'institution devait rendre des comptes. Il a aussi dit que les gens devraient connaître et débattre des effets potentiels de l'industrie des énergies fossiles en Saskatchewan, mais qu’ils n'ont pas les données pour le faire.

La liberté académique est là pour permettre aux gens de réellement s'engager et faire des recherches et s'engager avec le public dans leur recherche - et non pour éloigner les chercheurs du public.

Emily Eaton, professeur de l’Université de Regina