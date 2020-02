Des jeunes demandent au maire de Lévis de bannir les sacs de plastique

Des élèves de troisième secondaire demandent au maire de Lévis d’interdire sacs de plastique à usage unique le plus rapidement possible.

Dans le cadre de leur cours d’initiation à l’action sociale, les jeunes de l’école Marcelle-Mallet ont rédigé une lettre qu’ils ont envoyée à la mairie.

Quand on a écrit notre lettre au maire, notre but c’est vraiment d’attirer son attention vers notre projet. On veut se faire entendre , lance Alice Poulin, tout en notant ne pas avoir encore reçu de réponse à la missive envoyée à la fin janvier.

Leur enseignant, Jean Beaudouin, n’est pas surpris du thème choisi par les élèves. L'environnement est très présent dans leurs préoccupations.

Dans le cadre du programme Leader international, il tente au maximum d’inciter les jeunes à faire une différence dans leur milieu. Je pense qu'il ne faut pas infantiliser les adolescents, avance-t-il. Au contraire, il faut les mettre en situation concrète devant des problématiques que nous vivons dans notre société.

Les élèves de troisième secondaire de l'école Marcelle-Mallet ont formellement demandé au maire Lehouillier de bannir les sacs de plastique à Lévis. Photo : Radio-Canada

La lettre envoyée au maire est l’aboutissement de plusieurs semaines de recherches sur le sujet. Les élèves ont notamment voulu s’inspirer des villes qui ont déjà annoncé la fin des sacs de plastique sur leur territoire.

On s'est beaucoup inspirée des villes de Bromont et de Montréal qui ont eu l'appui de 78 % de la population, donc c'est vraiment encourageant , fait valoir Maude Fournier.

Consultations scolaires

Le maire Lehouillier ne s’est pas avancé clairement à savoir si Lévis pourrait suivre l’exemple de Montréal et adopter un règlement pour interdire les sacs de plastique.

La toile de fond de notre politique, c'est d'éliminer les déchets à la source dont les sacs de plastique font partie , s’est contenté de dire le maire.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier Photo : Radio-Canada

Il a toutefois promis de tenir des consultations scolaires dans le cadre de l’élaboration de politique de Lévis en environnement. Les élèves dans l’ensemble de la Commission scolaire des Navigateurs seront invités à faire des propositions à la Ville pour une meilleure protection de l’environnement.

À Marcelle-Mallet, les élèves devraient recevoir d’ici quelques jours la réponse officielle du maire. Une lettre a été mise à la poste la semaine dernière.