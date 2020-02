Pénurie de main-d’oeuvre francophone au Manitoba

À la boulangerie La Belle Baguette, au cœur du quartier, le service est donné en priorité en français. Son propriétaire, Alix Loiselle, en fait un point d’honneur, dans la mesure où sa clientèle est majoritairement francophone.

Après avoir exercé sa profession en français à Montréal et à Ottawa, le boulanger-pâtissier n’imaginait pas faire autrement dans sa ville natale lorsqu’il a ouvert son magasin, il y a cinq ans.

Le jeune chef d'entreprise a cependant des difficultés à recruter du personnel. Le bassin de travailleurs francophones est trop restreint par rapport aux besoins.

C’est un secret de polichinelle : les personnes bilingues dont la première langue est le français se tournent prioritairement vers les différents ordres de gouvernement, qui offrent des emplois aux conditions alléchantes. Salaires, pensions, assurances, les entreprises privées ne peuvent pas rivaliser.

Grâce à la proximité de l’Université de Saint-Boniface, Alix Loiselle attire dans ses rangs des étudiants, mais en général, ils ne peuvent travailler que quelques heures par semaine.

Dans ce contexte, comme de nombreuses entreprises du quartier, il embauche des personnes issues des écoles d'immersion française qui, en général, ont grandi dans un contexte anglophone. Même si leur français est parfois hésitant, la plupart ont un niveau suffisant pour conseiller les clients.

Son employée Stephanie Ramesar, par exemple, n’avait aucune expérience dans le domaine. Elle est ravie de profiter de ce contexte pour étoffer son CV tout en travaillant dans une entreprise florissante. Cette occasion lui a permis de quitter un emploi moins stimulant dans un supermarché.

Quelques coins de rue plus loin, l'étude Teffaine Labossière Richer ne fait pas exception. Sa réceptionniste et son assistante au marketing, par exemple, ont fréquenté un programme d'immersion en français.

Ce cabinet d'avocats a été fondé par un des premiers juristes à plaider en français à la Cour du Manitoba. Son président, l'avocat Philippe Richer, tente de maintenir la tradition, mais il concède qu'il est très difficile de trouver des parajuristes francophones. La concurrence avec le gouvernement est encore plus féroce en ce qui concerne le personnel qualifié, insiste-t-il.

Dans son entreprise, qui compte deux avocates associées et une dizaine d'employés, ce Québécois d’origine est le seul à être issu d’un milieu francophone. Malgré ses efforts de recrutement, deux collaboratrices ne parlent pas le français.

Dans le temps, on avait la langue de travail en français, aujourd'hui, on l'a perdue parce que si on ajoute une personne anglophone dans le milieu, on devient anglophone. On est capable de desservir la communauté, mais c'est toujours difficile de pouvoir vivre en français comme on l'a déjà fait.

Philippe Richer, avocat