La technologie virtuelle pour sauver le site historique menacé de l’île Herschel

L’île de 116 km carrés, où les baleiniers ont installé la communauté de Pauline Cove au 19e siècle, est victime d’une érosion accélérée de ses berges. Des pans de terre de plusieurs mètres succombent chaque année à l’effet des flots.

Les édifices du premier parc territorial du Yukon font l’objet de grands travaux de préservation, mais le danger reste intact selon Barbara Hogan, directrice des sites historiques du ministère du Tourisme et de la Culture.

Nous pensions qu’il serait une bonne idée de réaliser un archivage complet du site pendant que c’est encore possible au cas où le niveau de l’eau augmente au point tel que certaines informations ne puissent plus être répertoriées.

C’est là où le travail de Peter Dawson prend toute son importance. Le directeur du département d’anthropologie et d’archéologie de l’Université de Calgary se spécialise dans la préservation numérique de sites historiques menacés en utilisant la technologie 3D grâce à un numériseur laser terrestre et un drone.

La conservation numérique du patrimoine est, je crois, l’une des façons les plus intéressantes et possiblement les plus importantes de le faire.

Peter Dawson, directeur du département d’anthropologie et d’archéologie de l’Université de Calgary