Un livre pour enfants The Office bientôt en librairie

Écrit par Robb Pearlman et illustré par Melanie Demmer, The Office: A Day at Dunder Mifflin Elementary souhaite initier une nouvelle génération à l’univers déjanté de la série tout en leur enseignant des valeurs de coopération et de partage.

Les enfants suivront les aventures des personnages de The Office alors que ceux-ci sont à l’école primaire. Le livre, qui contient de nombreux clins d'œil à des moments célèbres de la série, saura sans doute ravir également les adultes.

L’album illustré paraîtra le 6 octobre 2020.