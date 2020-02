Blocages ferroviaires : Propane MM doit rationner ses clients

Les conséquences liées aux blocages ferroviaires commencent à peser lourd. Le 6 mars, les réserves de Propane MM seront à sec, ce qui force cette filiale de Nutrinor à rationner ses clients. Depuis le 17 février, ceux qui possèdent un appareil au propane comme chauffage d'appoint ne sont plus desservis.

Même Nutrinor est elle-même contrainte de diminuer sa consommation énergétique. C’est notamment le cas dans ses poulaillers et ses porcheries, où le chauffage a été abaissé dans certains secteurs.

Si ça descend trop bas, il peut peut-être y avoir des pertes, mais on ne veut pas se rendre là. Si la croissance [des animaux] est un peu ralentie, ce serait surprenant, il faudrait quelques jours de plus pour les maturer parce que c'est vendu à un certain poids , explique la porte-parole de Nutrinor, Chantale Tremblay.

Le milieu agricole inquiet

Le président régional de l'Union des producteurs agricoles, Mario Théberge, craint les conséquences d'une pénurie de propane pour le secteur.

Les agriculteurs sont déjà à court de tourteau de soja en raison des blocages, une source de protéines que l'on retrouve dans la moulée du bétail. Pour plusieurs le temps presse.

Une vache ou un cochon, il faut que ce soit alimenté de façon adéquate pour avoir un niveau de production qui est espéré. Quand on change quelque chose dans l'alimentation, il y a des répercussions automatiques. C'est un stress encore que les producteurs doivent subir dont on n'aurait pas besoin , mentionne M. Théberge.

C'est la deuxième fois en quelques mois que le réseau ferroviaire est paralysé. En novembre, les livraisons de céréales et de propane étaient retardées en raison d'une grève au CN.

D’après le reportage de Mélissa Paradis