Jusqu'à 20 centimètres de neige attendus en Abitibi-Témiscamingue

André Cantin, météorologue à Environnement Canada, explique que l'intensité des averses de neige augmentera de façon progressive au cours de la journée de jeudi.

Le système va vraiment commencer à nous toucher ce soir avec la neige qui va s'intensifier graduellement au cours de la nuit et se poursuivre toute la nuit et demain, indique-t-il. Donc, des accumulations pour le secteur de l'Abitibi-Témiscamingue qui vont varier entre 10 cm et 15 cm et tout ça accompagnée de poudrerie relativement intense, surtout demain au cours de la journée avec des vents de l'ouest et du nord-ouest qui vont souffler de 30 à 50 km/h.

Déplacements difficiles

André Cantin prévient que les déplacements pourraient être difficiles tout au long de la journée.

Vers Ville-Marie, la neige va être un peu plus abondante déjà demain matin, donc ça risque d'être plus compliqué de ce côté-là. À Val-d'Or et plus au nord, la neige n'aura pas encore eu le temps d'avoir un effet très important sur le réseau routier, mais ça va se détériorer rapidement au cours de l'avant-midi. C'est plutôt le retour à la maison, en fin de journée, qui va être compliqué , précise-t-il.

Environnement Canada a émis un avertissement de neige en vigueur pour les secteurs d'Amos, de La Sarre, de Lebel-sur-Quévillon, de Malartic, de Rouyn, de Senneterre et de Val-d'Or Louvicourt.

De plus, Environnement Canada avise qu'il y aura un risque d'engelures jeudi soir.