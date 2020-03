Nouveau programme métier-études en mécanique automobile

Dès la deuxième secondaire, Vincent Grenier savait qu'il voulait devenir mécanicien. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Le projet pilote métier-études permettra aux jeunes inscrits d’obtenir à la fois leur diplôme d’études secondaires ( DESdiplôme d’études secondaires ) et leur diplôme d’études professionnelles ( DEPdiplôme d’études professionnelles ).

Pendant que les élèves font un sport ou des arts, dans le modèle des concentrations sportives et artistiques et du sport-études, pourquoi on ne pourrait pas aussi avoir le modèle métier-études qui permet aux élèves à partir de 15 ans, à la quatrième secondaire, de toute de suite commencer leur formation professionnelle en alternance avec leur secondaire , explique le directeur adjoint des services éducatifs de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Régis Lavoie.

Vincent Grenier pense qu'il aurait été le candidat parfait pour le nouveau programme métier-études. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Ça te donne une certaine motivation parce que tu vas à l'école le matin, mais tu sais que tu vas faire ce que tu aimes l'après-midi. Tu finis avec un diplôme et tu peux rentrer direct sur le marché du travail, alors que sport-études on s'entend-tu que tu ne vas pas directement dans la Ligue nationale après avoir fini ton secondaire 5. Vincent Grenier, finissant en mécanique automobile au Centre de formation en équipement motorisé

Persévérance scolaire

L’objectif de lancer un programme métier-études est d’encourager les jeunes à finir leur secondaire et à diversifier leurs options.

Comme conseillère en orientation, Isabelle Roussel, fait la tournée des écoles pour présenter le nouveau programme aux jeunes. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Ça s'adresse vraiment à tout le monde, les élèves qui se sont montrés intéressés savent que le programme va les motiver à persévérer, à avoir un bon comportement à l’école et à étudier davantage. Il y a des élèves des programmes performants qui ont démontré de l'intérêt et on va adapter l’enseignement en fonction du niveau des élèves qu'on va avoir , précise la conseillère en orientation Isabelle Roussel.

Fonctionnement du programme métier-études

Le programme de double diplomation va durer deux ans et demi. Il s’adressera aux jeunes qui ont complété leur troisième secondaire et qui ont réussi les matières obligatoires à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, comme le français, les mathématiques et l'anglais.

Leur journée sera toujours divisée en deux, comme pour les élèves de sports-arts-études.

Le directeur adjoint des services éducatifs, Régis Lavoie, a contribué au lancement du premier programme métier-études à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Dans un programme sports-études, tous les cours sont à l'horaire de l’élève, mais ils sont donnés de manière accélérée. Pour le programme métier-études, on a pris les cours obligatoires comme le français, les mathématiques, l'histoire et les sciences et on a gardé le même temps. On l'a même bonifié pour certaines matières pour s'assurer de la réussite scolaire des jeunes , explique le directeur adjoint des services éducatifs à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Régis Lavoie.

Projet pilote

D’autres programmes d’études concomitantes existent ailleurs au Québec, mais c’est une première à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Un premier groupe d’environ 22 élèves est attendu au Centre de formation en équipement motorisé en septembre 2020.

Si le projet pilote est concluant en mécanique automobile, le concept de métier-études pourrait être étendu à d’autres programmes professionnels durant les prochaines années.