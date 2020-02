Les effets des barricades se feront sentir pendant des mois, prévient Marc Garneau

Le système de transport ferroviaire canadien mettra des semaines, voire des mois, à se remettre des retards et des pertes engendrées par le blocage des voies du CN par les opposants au projet de Coastal GasLink en Colombie-Britannique et leurs sympathisants.

Questionné mercredi à l’entrée de la Chambre des communes sur l’impact économique de la crise en cours, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a expliqué sans détour que presque tous les secteurs [économiques] sont touchés et qu’il faudra être très patient avant d’espérer un retour à la normale.

Il y a trois jours, le CN nous a dit qu’il y a 184 trains immobilisés au Canada et aux États-Unis, c’est du sérieux. Si vous enlignez tous ces trains sur la même voie, vous pourriez relier Ottawa et Montréal , a déclaré le ministre Garneau.

L’inertie s’est installée dans le système, des entreprises sont virtuellement arrêtées.

Je vais être bien clair. Même si toutes les barricades tombaient demain et que les trains se remettaient à rouler très rapidement, certains effets seront ressentis pendant des semaines et des mois à venir. Marc Garneau, ministre des Transports du Canada

Selon lui, le blocage des principales voies ferroviaires du pays a un impact direct sur l’industrie des ressources naturelles, les produits de la foresterie, la potasse, le grain, les automobiles et la nourriture. Notre système ferroviaire transporte des centaines de milliards de dollars de produits chaque année , a-t-il rappelé.

Il y a 50 bateaux de grain sur la côte ouest qui attendent de charger du grain. Il y aura malheureusement des entreprises qui utilisent les ports canadiens qui vont devoir trouver un autre endroit parce que l’attente est trop longue et que les ports canadiens ne sont plus fiables , a déploré Marc Garneau.

Des dizaines de navires attendent d'accéder au port de Vancouver. Photo : Radio-Canada

En ce qui a trait à la valeur des pertes provoquées par les barricades des opposants au projet de gazoduc de Coastal GasLink, le ministre Garneau a expliqué qu’il est encore trop tôt pour les mesurer avec précision, précisant qu’il faudra plusieurs mois pour évaluer l’impact des retards et des mises à pied.

Pour ce qui est des manifestants mohawks qui ont allumé en matinée des feux sur les voies ferrées où circulait un train du Canadien National (CN), à Tyendinaga, en Ontario, le ministre a expliqué qu’il s’agissait d’un geste totalement irresponsable .

C’est extrêmement dangereux, non seulement pour les personnes qui essayaient d’allumer un feu sous un train […], mais extrêmement dangereux pour d’autres personnes, particulièrement s’il y avait eu des matières dangereuses à bord du train.

Les choses évoluent, assure Justin Trudeau

Des manifestants ont bloqué la route 344 à Oka, dans la réserve mohawk de Kanesatake, le 24 février 2020. Ils appuient les chefs héréditaires wet’suwet’en, opposés au passage du gazoduc Coastal GasLink sur leur territoire en Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Pendant ce temps, le premier ministre Trudeau a laissé entendre mercredi matin que les choses commençaient à bouger entre l’ex-député néo-démocrate Nathan Cullen, qui agit à titre de médiateur pour le gouvernement, et les chefs héréditaires de la nation wetʼsuwetʼen.

Mme [Carolyn] Bennett [ministre des Relations Couronne-Autochtones] est ouverte à leur parler, on demande des rencontres depuis longtemps et on voit que c’est en train d’évoluer, a déclaré Justin Trudeau. Le négociateur Nathan Cullen est en train d’avoir du progrès positif et on est là […] pour aider le travail avec eux en temps et lieu.

L'opposition tire à boulets rouges

Sur les bancs de l’opposition, les députés conservateurs servent un feu nourri contre le gouvernement Trudeau, qu’ils accusent depuis une vingtaine de jours de laisser pourrir cette crise et de manquer de leadership.

Le député conservateur de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell, n’a d’ailleurs pas été particulièrement tendre à l’endroit de Justin Trudeau, qu’il a qualifié mercredi matin de pâte molle .

C’est d’une lâcheté infinie d’aller dire aux provinces : "C'est à vous autres de faire appliquer les injonctions, mais nous autres, on n’applique pas la loi fédérale".

Quel manque de leadership odieux... Ce qu’on voit, c’est un gouvernement d’abandon qui est dirigé par une espèce de pâte molle qui ne sait pas pantoute où il s’en va, et c’est tous les Canadiens qui en paient le prix actuellement.