L’animal qui vit sans respirer

Des biologistes israéliens affirment que la découverte de ce tout petit parasite de moins de 10 cellules, appelé Henneguya salminicola, remet en question nos connaissances selon lesquelles respirer de l'oxygène est une condition fondamentale à la vie d’un animal multicellulaire.

Exception à la règle

Au cours de son évolution, cet animal parent des méduses et des coraux a donc abandonné la respiration aérobie et la consommation d'oxygène pour produire de l'énergie.

La chercheuse Dorothee Huchon et ses collègues de l’Université de Tel-Aviv ne comprennent toujours pas comment ce parasite présent dans les muscles du saumon obtient l'énergie dont il a besoin pour vivre.

Notre découverte montre que l'évolution peut prendre des directions bien étranges. Dorothee Huchon

L’une des explications plausibles réside dans la nature même d’un parasite : il pourrait voler l’énergie à son hôte.

Le parasite est parfois présent dans les tissus du saumon. Photo : CBC

Cesser de respirer

D’autres organismes, tels que les champignons et les amibes, ont aussi perdu la capacité de respirer au cours de leur évolution.

Les présents travaux montrent que la même chose peut arriver à un animal, peut-être en guise d'adaptation à un environnement dépourvu d’oxygène.

Des tâches disgracieuses

Le génome de l’Henneguya salminicola a été séquencé en même temps que d’autres parasites des poissons. S’il est inoffensif pour l'humain, il constitue un problème majeur pour les pisciculteurs, car il crée des taches blanches dans la chair des poissons infectés qui les rendent impropres à la consommation.

Sa nature anaérobie a été découverte par accident lorsque la Pre Huchon s’est aperçue qu'il n’avait pas de génome mitochondrial. La mitochondrie est en quelque sorte la centrale électrique de la cellule où l'oxygène est capturé pour produire de l'énergie.

Son absence indiquait donc que l'animal ne respirait pas d'oxygène.

La Pre Huchon estime que cette nouvelle connaissance est d’une grande importance pour la recherche sur l'évolution.

On pense généralement qu'au cours de l'évolution, les organismes deviennent de plus en plus complexes, et que les organismes simples unicellulaires sont les ancêtres des organismes complexes , explique Dorothee Huchon dans un communiqué publié par l’Université.

Mais voici, juste devant nous, un animal dont le processus évolutif est à l'opposé. Vivant dans un environnement sans oxygène, il s'est débarrassé de gènes inutiles responsables de la respiration aérobie, et est devenu un organisme encore plus simple. Dorothee Huchon

Des analyses génomiques, menées par des scientifiques dubitatifs, sont en cours pour confirmer que l’Henneguya salminicol a réellement perdu la capacité de respirer l'oxygène.

Le détail de la présente étude est publié dans les PNAS (Nouvelle fenêtre) (en anglais).