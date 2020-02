Tempête hivernale : les écoles de quatre commissions scolaires en Outaouais fermées jeudi

La région de la capitale nationale pourrait recevoir jusqu’à 40 centimètres de neige mercredi et jeudi.

Plusieurs commissions scolaires annoncent qu'à la lumière des conditions météorologiques prévues jeudi, leurs établissements seront fermés jeudi.

Les écoles primaires et les services de garde, les écoles secondaires, les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes et le centre administratif de la CSPOCommission Scolaire des Portages-de-l'Outaouais seront fermés , a indiqué la commission par voie de communiqué.

La Commission scolaire des Draveurs informe dès maintenant, la population de son territoire, que tous ses établissements, incluant les services de garde et le centre administratif, seront fermés demain, le jeudi 27 février 2020, pour les élèves, le personnel et la population , a annoncé la commission également par voie de communiqué.

Jim Watson appelle les résidents à rester chez eux

Le maire d'Ottawa s'est exprimé sur Twitter. Il exhorte les résidents à travailler à domicile jeudi, s’ils en ont la possibilité.

Certains ministères conseillent également à leurs employés de quitter les bureaux plus tôt mercredi et de faire du télétravail jeudi.

Les employés d'Immigration Canada ont reçu ce message mercredi après-midi : En raison du mauvais temps qui s’annonce dans la région de la capitale nationale (RCN) cet après-midi et jeudi, nous encourageons les employés de l’administration centrale à discuter de modalités de travail non conventionnelles, dans la mesure du possible, avec votre superviseur, advenant le cas où les conditions météorologiques et routières seraient telles que vous jugiez qu’il ne serait pas sécuritaire de vous rendre au bureau le matin.

Plusieurs ministères ont envoyé le même type de message à leurs employés, leur recommandant de suivre les mises à jour.

Impact sur les bibliothèques et centres communautaires

Le conseiller municipal d'Ottawa Riley Brockington a également twitté que l'ensemble du réseau de bibliothèques publiques ainsi que l'ensemble des centres communautaires d'Ottawa (à l'exception de ceux utilisés dans le cadre de l'élection provinciale partielle à Orléans) seront fermés jeudi jusqu’à midi.

Plusieurs vols déjà annulés

L'aéroport d'Ottawa, pour sa part, a confirmé que la neige avait déjà un impact sur ses activités jeudi.

Tant du côté des dépars que des arrivées, une vingtaine de vols prévus entre jeudi à 16 h et vendredi à 14 h, ont déjà été annulés à l'aéroport d'Ottawa.

La police d'Ottawa rapporte également que 14 collisions ont été signalées sur les routes depuis 14 h.

La plus grosse tempête de la saison

Cette tempête risque de connaître des variations à travers la région. À l’est de la trajectoire, on connaîtra de la neige forte, qui se changera peut-être en pluie pendant la nuit. Tandis qu’à l’ouest de la trajectoire, cela restera de la neige , a indiqué Peter Kimbell, météorologue à Environnement Canada.

Au départ, la neige devrait être moelleuse avant de s’intensifier graduellement au cours de la nuit. Les températures en altitude vont se rapprocher de zéro donc la neige va devenir plus dense et va rapidement geler, sans doute jeudi après-midi , a précisé M. Kimbell.

Les villes sont sur le qui-vive

À Ottawa et Gatineau, on se prépare à deux journées et soirées compliquées en matière de déplacements.

Les équipes d'épandage et de déneigement sont d'ores et déjà mobilisées à Gatineau. Photo : Radio-Canada / SB

Les équipes sont déjà mobilisées du côté des services des travaux publics, il y aura un épandage d’abrasifs et des interventions sur l’ensemble du territoire au fil des précipitations. C’est clair que les efforts vont être concentrés sur les rues principales et collectrices, surtout parce que jeudi matin, on parle de poudrerie et de neige intense, et on touchera par la suite les rues locales, a expliqué Jean Boileau, directeur des communications de la Ville de Gatineau.

Gatineau a déclenché l’interdiction de stationnement hivernal à partir de minuit et jusqu’à la levée de l’avis. La Ville d’Ottawa prévoit également d’émettre une interdiction hivernale de stationnement jeudi soir.

Les transports en commun

La Société de transport de l'Outaouais (STO), pour sa part, recommande à sa clientèle de prévoir plus de temps pour les déplacements. Nous aurons environ 300 chauffeurs sur la route lors de l’heure de pointe de jeudi matin, ils sont nos yeux et nous gardent au courant de l’état du réseau , nous a indiqué par courriel Sophie St-Pierre, directrice adjointe des communications de la STOSociété de transport de l'Outaouais .

La Société de transport de l'Outaouais (STO) recommande à la clientèle d’être prudente aux abords des autobus. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Le maire d'Ottawa prédit pour sa part une baisse des usagers sur le réseau d'OC Transpo jeudi. Je pense qu’on va voir une baisse significative de l’achalandage des transports en commun jeudi, si les prévisions météorologiques se confirment, ce qui réduira une partie de la pression sur le système de bus et de train léger , a indiqué Jim Watson.

Le conseiller municipal Jeff Leiper a d'ailleurs annoncé sur son compte Twitter que la réunion du Comité de planification de la Ville prévu jeudi à l’hôtel de ville d’Ottawa était annulée, et qu’il évitera lui aussi d’encombrer les routes. Une réunion du Comité de l'urbanisme a également été annulée jeudi.

Dans les normales de saison

Météorologue à Environnement Canada, Peter Kimbell estime que, même si 40 centimètres de neige tombent au cours des deux prochains jours, on restera dans les moyennes d’enneigement pour la saison.

La moyenne annuelle à Ottawa est de 230 voire 240 centimètres de neige. Jusqu’à présent, on a enregistré de l’ordre de 163 centimètres de neige à l’aéroport d’Ottawa, donc même si on inclut la neige de cette nuit, on est dans la moyenne , a-t-il précisé.

Avec les informations de Nicolas Haddad