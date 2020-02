Autoroute 85 : Québec débloque 246 M$

Par ailleurs, entre 10 et 25 millions de dollars iront aux travaux de la réfection de la route 132 à Val-Brillant. Puis, entre 5 et 10 millions de dollars seront alloués à l’asphaltage de l’autoroute 20 à Saint-André.

La ministre responsable de la région, Marie-Ève Proulx, réitère l’importance du réseau routier essentiel à notre développement économique et social. Ces investissements permettront d’améliorer nos déplacements, mais aussi de contribuer à la création au maintien d’emplois , mentionne-t-elle.

Pour sa part, le ministre des Transports, François Bonnardel, parle d’ assurer des déplacements plus sécuritaires, plus efficaces et plus fluides pour tous les Québécois.

Le budget total, 444 millions de dollars, sera rendu disponible afin d’entretenir et d’améliorer le réseau routier dans la région du Bas-Saint-Laurent d'ici 2022.

Budget des dernières années

De 2017 à 2019, le budget d'entretien du réseau routier était de 211 millions de dollars. Pour les années 2018 à 2020, il était de 326 millions de dollars. Enfin, celui de 2019 à 2021 atteignait les 327 millions de dollars.

Avec les informations de Patrick Bergeron