Le 44e Salon du livre propose d'aller « Au-delà des yeux »

Le comité organisateur a dévoilé les premiers détails de l’événement en conférence de presse, mercredi à Val-d’Or.

Selon la présidente Johanne Fournier, la thématique se veut un clin d’œil à tous les lecteurs ayant à vivre avec des obstacles liés aux troubles de la vision, ou encore reliés à l’apprentissage de la lecture.

On a voulu se donner une thématique qui a un caractère inclusif, explique Mme Fournier. On connaît le livre traditionnel en papier, mais on sait maintenant que l’accès au numérique donne des possibilités différentes pour les différents lecteurs. On a voulu rendre ça beaucoup plus large que le livre papier.

Plus d’une quarantaine d’auteurs de la région, mais aussi du Québec et même de l’international devraient participer à ce 44e Salon du livre. Les principales têtes d’affiche seront annoncées lors d’une dernière conférence de presse, dans quelques semaines.