Des investissements de 5 M$ prévus au Canyon des portes de l'enfer

TERFA projette notamment d'installer une nacelle autotractée au-dessus de la chute du Grand Sault afin de permettre aux visiteurs de traverser la rivière Rimouski près du stationnement qui se trouve en amont de la chute.

Ce nouveau passage permettrait ainsi aux randonneurs de faire une boucle d'environ 7 kilomètres en empruntant des sentiers de part et d'autre de la rivière, de même que la passerelle déjà existante un peu plus loin sur le site.

La passerelle du Canyon des portes de l'enfer est haute de 63 mètres et surplombe la rivière Rimouski. Photo : Facebook/ Canyon des postes de l'enfer/FRANCE DUCHESNE

La corporation souhaite aussi moderniser son sentier interactif Oniria et son restaurant situé près de la chute.

On veut rendre le restaurant plus actuel, plus optimal, faire peut-être une construction neuve pour accueillir différents groupes, accueillir plus d'événements aussi. Maxime Gendron, directeur général de TERFA

Selon le directeur général de TERFA, Maxime Gendron, les démarches en vue de concrétiser ces projets sont déjà bien amorcées. On est rendus à financer tout ça. On est très avancés dans nos plans et devis , indique-t-il.

Le directeur général de TERFA, qui gère la réserve faunique Duchénier et le Canyon des portes de l'enfer Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

M. Gendron affirme qu'avec les investissements de 10 millions de dollars déjà annoncés par Québec pour améliorer les installations du site voisin du canyon, la réserve Duchénier, l'ensemble du secteur pourrait devenir une destination touristique incontournable dans l'Est-du-Québec.

Le tout risque de devenir une offre incroyable au niveau des destinations plein air [...], en plus de dynamiser le secteur du Haut-Pays. Maxime Gendron

Sans donner trop de détails, M. Gendron précise aussi que l'offre d'hébergement sera également bonifiée sur le site. Il croit qu'à terme, plusieurs emplois pourraient être créés.