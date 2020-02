Blocages ferroviaires : des marchandises immobilisées au port de Bécancour

Pendant ce temps, les entreprises du parc industriel tournent au ralenti. Le transport par camion les force à limiter leurs activités à 35 ou 40 % de leur production habituelle, selon le président-directeur général du Parc industriel et portuaire de Bécancour Maurice Richard. Il prévient que plus le retour à la normale tarde, plus le redémarrage des usines sera long.

Même si le blocage de Tyendinaga en Ontario a été démantelé lundi, Maurice Richard demeure sur ses gardes.

C’est beaucoup plus complexe qu’on peut penser, dit-il. C’est différent d’une entreprise à l’autre, mais dans certains cas elles ne peuvent plus entreposer sur leur site de production.

Par ailleurs, même si l'incertitude plane toujours, le fabricant de produits chimiques Olin va redémarrer sa production et la maintenir au minimum à compter de mercredi soir. L'entreprise avait suspendu ses activités temporairement il y a une dizaine de jours en raison de la crise. Les employés avaient été affectés à d'autres tâches pendant cette période.