Un spectacle d’humour francophone fait sa tournée dans l'Ouest

Ce sera le premier spectacle des artistes de Juste pour rire à l’occasion d’une tournée de l’Ouest canadien organisée par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.

L'Association canadienne-française de Regina est l'hôte de cet événement à succès qui se répète chaque année. La directrice de l'association, Elma Bos, dit même que ce sont les artistes qui demandent à venir en Saskatchewan.

Vu que c’est rentré dans les moeurs, dit-elle, la communauté est très en demande de spectacles d’humour particulièrement venus de l’Est, et à chaque fois nous sommes contactés par des humoristes directement, pour voir si on est capable de les recevoir. En fait, ce n’est même plus nous qui faisons cette démarche, nous sommes contactés.

La francophonie canadienne est importante pour l’humoriste Phillippe-Audrey Larrue-St-Jacques : L'idée d’aller voir le reste de la francophonie canadienne n’est vraiment pas de me faire découvrir, c’est beaucoup plus de découvrir les autres, parce qu’on a tous un rapport au français, à notre identité, un rapport unique ce qui ne peut que nous enrichir.

J'espère un sentiment d'entraide entre nous tous, une espèce de solidarité parce qu’on a tous un amour commun pour cette langue. Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, humoriste

La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures organise les Rendez-vous de la Francophonie depuis 17 ans. Cette dernière vise à favoriser l’échange entre anglophones et francophones au travers d’événements.

Selon le directeur général de la fondation, Guy Matte, le choix de l'humour pour rassembler s'impose naturellement. L’humour est un vecteur important. Quand on veut faire la fête, c’est toujours plus agréable de rire et de pouvoir partager ce rire-là dans la foule. Il y a une espèce de communauté qui se crée dans la foule quand on regarde quelqu'un rire de la même farce.

Le spectacle de Regina sera présenté par Pierre-Yves Roi-Desmarrais jeudi à 20 h au Bistro du Carrefour des Plaines.