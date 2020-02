Un navire tout neuf et 100 % gaspésien pour Exploramer en 2021

Ottawa avait annoncé une contribution de 500 000 $ l’été dernier.

Selon la directrice générale d’Exploramer, Sandra Gauthier, le reste du financement provient de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC), du Centre local de développement (CLD) et d’un don de la Caisse populaire Desjardins. Récemment, le préfet Allen Cormier avait annoncé 100 000 $ par le biais du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).

La directrice indique que la conception de ce bateau entièrement gaspésien a été effectuée par Marine Expert Plus de Gaspé. Quant à la construction, elle s’amorcera bientôt au chantier Conception navale FMP de Newport.

Il s’agit d’un navire écoénergétique, alimenté en partie à l’énergie solaire. Il émettra beaucoup moins de gaz à effet de serre que le bateau actuel , mentionne Sandra Gauthier, qui se réjouit d’avoir un bateau sur mesure.

D’une capacité d’accueil de 31 passagers, il aura une vocation de vulgarisation scientifique avec des sorties touristiques.

L'actuel bateau d'Exploramer Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il sera aussi un laboratoire flottant.

Le bateau sera équipé pour les études océanographiques avec des visiteurs pour assurer une meilleure compréhension du fleuve Saint-Laurent. Il aura donc tous les équipements reliés à la pêche, mais aussi à la science. Sandra Gauthier, directrice générale d'Exploramer

Le bateau actuel sera vendu.