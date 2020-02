Une tournée acoustique pour Cœur de Pirate au printemps

Cette tournée acoustique de 14 dates débutera à Québec le 19 mars pour s’achever à Montréal le 21 mai.

Sur les réseaux sociaux, Cœur de Pirate a annoncé les détails de cette tournée en publiant une photo d’elle nue en pantoufles blanches et allongée sur un piano blanc.

En plus de donner huit concerts au Québec dans le cadre de cette tournée, Cœur de Pirate se produira également trois fois en Ontario, notamment à Toronto et à Ottawa, mais aussi à Boston et à New York.

En octobre dernier, Cœur de Pirate a remporté le prix de l'interprète féminine de l'année au 41e Gala de l'ADISQ.