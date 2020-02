Le FEQ autorise de nouveau les bouteilles d'eau rigides sur ses sites

Les festivaliers n'auront donc plus à jeter leur contenant de plastique rigide avant d’entrer sur un emplacement ou à déposer leurs biens au vestiaire moyennant des frais lors du 53e FEQ qui se tiendra du 9 au 19 juillet.

L'organisation du festival songeait déjà lors de la précédente édition à assouplir son règlement pour répondre aux préoccupations de festivaliers prônant des pratiques plus vertes.

Projectiles

Les craintes que bouteilles d'eau rigides puissent servir de projectiles lors de spectacles avait conduit le FEQ a repoussé cette mesure.

Selon l'organisation, certains artistes s'étaient montrés par le passé plus réticents à les permettre lors de leur passage sur scène.

Les bouteilles en verre, en métal ou en aluminium vont cependant demeurer interdites pour des raisons de sécurité.

On a encore certaines soirées qui sont plus mouvementés que d’autres, ou malheureusement des festivaliers lancent encore trop de bouteilles, déplore Samantha McKinley, directrice des communications pour le FEQ. Ça peut blesser des gens.

Le FEQ continuera par ailleurs de vendre des bouteilles d'eau sur ses différents sites.

C’est pratiquement un service essentiel, explique la directrice. Quand on pense à une masse critique de 90 000 personnes, qui sont sur les plaines d’Abraham par une journée ensoleillée, ce n’est pas tout le monde qui traîne une gourde avec soi. On se doit de permettre la vente de bouteille d’eau pour une question de sécurité et de prévention.

Avec les informations de Hadi Hassin