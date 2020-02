La Coopérative forestière de la Matapédia inaugure sa nouvelle usine de Sainte-Florence

Pour le directeur général de la Coopérative forestière de la Matapédia (CFM), Simon Roy, il était essentiel de prendre une décision importante parce que l’ancienne usine était en fin de vie. Il fallait faire une action pour améliorer notre sort , dit-il.

La décision a été donc été prise, en 2018, d’abandonner les installations de la coopérative à Causapscal pour construire une usine toute neuve à quelques mètres des bureaux administratifs situés à Sainte-Florence.

Pour le directeur, l’équipement à la fine pointe de la technologie était essentiel si l'entreprise voulait s’imposer dans l'industrie.

On n’a pas monté d’une simple marche, on a monté l’escalier au complet. On a passé d’une technologie des années 1970 avec une technologie de 2020. On a fait un bon de 50 ans.

Simon Roy, dg, Coopérative forestière de la Matapédia