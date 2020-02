Tyendinaga : des trains du CN passent, malgré des feux allumés par les Mohawks

Sans annonce préalable du CNCanadien National , un train de la compagnie roulant en direction est est passé à Tyendinaga peu avant 10 h, mercredi.

Toutefois, quelques minutes plus tard, des manifestants mohawks ont jeté sur les rails des pneus en flammes à quelques kilomètres plus à l'est de la barricade que les policiers avaient démantelée lundi.

Un autre train de marchandises qui suivait le premier convoi a été immobilisé temporairement, pendant que des pompiers éteignaient les flammes.

Des agents sur les rails après que des pneus eurent été jetés sur la voie ferrée, selon la police. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Ce deuxième train de la matinée a repris sa route quelques minutes plus tard, mais des manifestants ont à nouveau allumé un feu, cette fois-ci près des rails.

Un autre convoi a suivi peu avant midi. Des manifestants ont alors lancé des planches de bois en direction du train, qui a néanmoins poursuivi sa course.

Une locomotive tirant plusieurs wagons-citernes est passée quelques minutes plus tard dans l'autre direction.

Le porte-parole du CNCanadien National , Jonathan Abecassis, a refusé de commenter la situation.

Reprise du service du CN, pas de nouvelles de VIA

Un premier train du CNCanadien National était passé à Tyendinaga lundi soir, après le démantèlement par la police de la barricade.

Toutefois, peu de temps après, des manifestants mohawks avaient mis le feu à des pneus et des détritus sur la voie ferrée, selon la police, menant à la suspension du trafic ferroviaire.

Le CNCanadien National tente ainsi de redémarrer ses activités mercredi. La compagnie avait mis à pied temporairement 450 employés, à cause du blocage.

VIA Rail, dont les trains de passagers empruntent les mêmes rails, n'a pas précisé quand son service pourrait reprendre entre Toronto et Montréal et entre Ottawa et Toronto. Le service est suspendu depuis le 6 février.

VIA n'a pas encore répondu à notre demande de mise à jour.