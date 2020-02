Winnipeg a ignoré un rapport sur la sécurité piétonnière réalisé en 2016

Il aura fallu la mort d’un enfant de 8 ans en 2018 pour que la Ville ajoute des clignotants lumineux à la hauteur des yeux des automobilistes au passage piétons sur le chemin St Anne’s, près de l’avenue Varennes.

Selon le rapport dont CBC a obtenu copie, un projet-pilote mené en 2016 démontre que le respect des passages piétonniers par les automobilistes augmente de 100 % à certaines distances des passages piétons lorsqu’il y a des feux clignotants et des balises latérales.

Le document n’a jamais été rendu public et la Ville a décidé de mener plus d’études sur le sujet seulement en 2019.

À lire aussi : Heurtée par un véhicule, une Winnipégoise réclame plus de sécurité pour les piétons

À l'époque du rapport, il y avait à Winnipeg plus de 170 passages piétonniers avec des lumières clignotantes en hauteur, mais aucun avec des lumières en hauteur et sur les côtés.

Depuis, des lumières latérales ont été ajoutées à deux passages piétonniers où des enfants ont perdu la vie. La Ville en a fait installer à sept autres lieux dans la dernière année, portant donc le total à neuf.

Questionné à savoir pourquoi cette étude n’a pas été publiée, un porte-parole de la Ville a expliqué que l'étude ne s’était pas avérée concluante, car elle n’avait été réalisée qu’en un seul lieu.

Une conseillère consternée

La conseillère municipale Vivian Santos se dit troublée que le rapport n’ait pas été rendu public et que la Municipalité ait attendu jusqu’en 2019 pour revoir l’idée et entreprendre des études supplémentaires.

On parle de trois ans de retard. Pourquoi n’avons nous pas investi à l’époque? Je n’ai aucune bonne réponse. Vivian Santos, conseillère municipale

La conseillère s’est personnellement battue, après la mort d’une enfant de 4 ans à un passage piétonnier situé à l’angle de la rue Isabel et de l’avenue Alexander en mars 2019, pour la sécurisation du passage piétonnier.

Ce rapport a été soumis à CBC par un défenseur de la sécurité routière et étudiant en droit, Christian Sweryda. Il a lui-même obtenu le document par une demande d’accès à l’information.

Il soutient qu'en 2020, la Ville doit en faire davantage pour protéger les piétons que d'étudier la question.

Je me bats pour la sécurité piétonnière depuis maintenant sept ou huit ans et je me demande pourquoi on débat encore sur le sujet. C’est du gros bon sens , lance M. Sweryda. Vous ne pouvez pas simplement attendre qu’un enfant meure pour régler le problème.

La Municipalité a entrepris en 2019 une nouvelle étude sur l’efficacité des lumières clignotantes latérales. Les résultats de la première phase devraient être rendus publics au printemps.

Un porte-parole de Winnipeg indique que les données préliminaires démontrent des bienfaits .

Avec les informations de Kristin Annable