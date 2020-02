Le créateur du code Konami est mort

L’homme derrière le code de triche le plus connu de l’histoire du jeu vidéo n’est plus de ce monde. Kazuhisa Hashimoto, le créateur du code Konami, est décédé à l’âge de 79 ans, mardi, a annoncé son ami et renommé compositeur de musique de jeux vidéo Yuji Takenouchi, sur Twitter, mercredi.

Les circonstances de la mort de Kazuhisa Hashimoto n’ont pas été rendues publiques. Il a travaillé en tant que programmeur sur nombreux jeux vidéo, dont Life Force et Lethal Enforcers, mais il est surtout connu pour avoir inventé le code Konami.

Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A : ce fameux code est utilisé pour débloquer des secrets cachés ou obtenir plus de vies dans d’innombrables jeux depuis sa création il y a plus de 30 ans.

En 1985, Kazuhisa Hashimoto travaillait sur le portage du jeu d’arcade Gradius vers la NES. Il a expliqué dans une entrevue, en 2003, qu’il trouvait le jeu trop difficile lorsqu’il le testait, et a donc créé le code pour lui donner 30 vies supplémentaires en plus de lui donner accès à l’ensemble des augmentations de puissance (power-ups). Il disait avoir choisi cette désormais célèbre séquence de commandes parce qu’elle était facile à mémoriser.

Lorsque Gradius est sorti pour la NES en 1986, le code Konami n’a pas été retiré du jeu puisque les développeurs craignaient que l’enlever puisse corrompre ses fichiers ou créer de nouveaux bogues. Il s’est ensuite retrouvé dans plusieurs autres jeux de Konami, et s’est popularisé en 1988 avec Contra, un jeu réputé pour son haut niveau de difficulté.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Entrer le code Konami dans le jeu «Contra» faisait passer le nombre de vies de 3 à 30. Photo : Capture d'écran

Le code Konami est depuis apparu dans d’autres jeux Konami comme Castlevania et Metal Gear, mais aussi des titres d’autres éditeurs comme Fortnite et Final Fantasy. S’il sert souvent à aider les joueurs et joueuses, il dévoile aussi parfois des œufs de Pâques (Easter eggs).

Le code Konami fonctionne parfois aussi sur des sites web. La page d’accueil du site agrégateur de contenu Digg répond par exemple au code Konami en faisant jouer la chanson Never Gonna Give You Up de Rick Astley, une farce très répandue sur le web.