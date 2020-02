Réforme de la santé : le C.A. de Vitalité n'a pas pu voter, selon sa vice-présidente

Mme McGraw a donné une conférence de presse à ce sujet, mercredi matin, à Caraquet.

Elle a annoncé qu’elle a démissionné du conseil d’administration de Vitalité le 24 février.

Mme McGraw affirme qu’elle a appris la nouvelle sur la réforme de la santé en même temps que la population.

Selon elle, la présidente du conseil d'administration de Vitalité a ensuite confirmé la décision de fermer partiellement des urgences lors d’une réunion tenue le 10 février. Mme McGraw affirme qu’elle n’a jamais eu l’occasion de voter sur une telle mesure.

Je me suis fait dire que je devais défendre les intérêts du Réseau et non de la population. Norma McGraw, vice-présidente démissionnaire du Réseau de santé Vitalité

Le plan du gouvernement Higgs visant à améliorer l’accès aux médecins de famille et aux infirmières praticiennes a été très mal accueilli parce qu’il prévoit notamment la fermeture du service des urgences de six hôpitaux durant la nuit et la transformation de 120 lits pour les soins aigus en lits de soins de longue durée.

L’opposition populaire à cette réforme a mené le gouvernement à la mettre en veilleuse le temps de mieux l’expliquer aux communautés lors de consultations qui auront lieu ce printemps.

Plus de détails à venir.

Avec les renseignements de René Landry et Alix Villeneuve