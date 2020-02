Un incendie détruit un commerce et des logements à La Sarre

Un incendie a eu lieu au centre-ville de La Sarre, mardi soir. Le feu s'est déclaré dans un édifice de la rue Principale, qui abritait des commerces et logements.

Personne n'a été blessé. Plus d'une vingtaine de pompiers de La Sarre ont combattu les flammes.

« On a reçu l'appel vers 20h45 hier soir (mardi). À notre arrivée sur les lieux, il y avait déjà beaucoup de fumée qui s'échappait du bâtiment. On a dû appeler les travaux publics avec une pelle mécanique pour nous aider à éteindre le feu. Ce sont des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et trois logements résidentiels au 2e étage, mais il n'y avait personne à l'intérieur au moment que l'incendie s'est déclaré », indique le directeur du service de prévention d'incendie de La Sarre, Luc Goudreau.

On ne connaît pas encore la cause du sinistre.