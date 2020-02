Des services en dépendance adaptés pour les Premières Nations en Mauricie

Afin de venir en aide plus efficacement aux membres de Premières Nations vivant avec un problème de dépendance et de toxicomanie, la direction régionale de la Santé a travaillé étroitement avec les Centres d’amitié autochtones de La Tuque et de Trois-Rivières.

Le projet d'adaptation des services en dépendance pour les Autochtones a été présenté mardi soir à Trois-Rivières.

Depuis un an et demi, les Centres d'amitié autochtone de La Tuque et de Trois-Rivières collaborent avec le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec dans le but d’offrir des services d’aide plus efficaces et peuvent maintenant orienter une personne avec des problèmes de consommation vers la bonne ressource au sein du réseau de la Santé. La visite d’un intervenant en dépendance peut également être faite au Centre d’amitié, un lieu culturellement sécurisant pour les membres de la communauté.

Un des défis qu'on a, c'est pour nos services avec hébergement, où on a peu d’usagers autochtones, explique Amélie Brousseau, chef de service pour les services en dépendance au CIUSSS MCQ. Ce projet-là visait entre autres à offrir un milieu un peu plus sécurisant pour les rapprocher, pour être le plus facilitant possible pour qu'ils puissent y avoir accès.

Cette initiative locale a permis aux travailleurs du réseau de la Santé d'être formés sur l'approche de proximité en milieu autochtone. Elle a aussi permis de former les employés des Centres d’amitié autochtone.

On est allé les rencontrer dans leur environnement [...], on a donné des formations sur les outils de dépistages à des intervenants au Centre d'amitié pour que les gens soient dépistés dans leur milieu , ajoute Amélie Brousseau.

Une vidéo de sensibilisation aux problèmes de dépendance a également été créée par Marcel Petiquay, un aîné qui témoigne du processus de guérison par lequel il est passé.

D'ailleurs, l'artiste multidisciplinaire Jacques Newashish a lui aussi contribué à cette approche en peignant sept toiles qui représentent les sept directions dans la spiritualité autochtone dans le but de faciliter le processus de guérison.

Laurianne Petiquay, directrice du Centre d'amitié autochtone de La Tuque, constate le succès des outils offerts par la direction de la Santé pour faire connaître les services publics qui sont souvent méconnus de la clientèle autochtone.

Ça vient montrer qu’on est capable de changer nos façons de faire quand on travaille ensemble, dit-elle. C'est ce qu'on fait, on a travaillé ensemble et puis ça fonctionne.

Ce projet a créé de forts liens entre les trois institutions, mais a aussi permis à plusieurs Autochtones de faire confiance aux services en dépendance.