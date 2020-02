Le coronavirus continue de gagner du terrain

De nouveaux décès ont été rapportés en France et en Iran, tandis que l’épidémie continue de se propager dans plusieurs pays du monde. En Asie, les autorités ont mis en quarantaine des passagers d’un vol faisant la liaison entre la Chine et la Corée.

En France, l’un des trois nouveaux cas de coronavirus recensés dernièrement est mort dans la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière, a annoncé le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.

Il s’agit d’un Français de 60 ans. Les deux autres cas concernent un homme de 55 ans à Amiens, qui se trouve dans une « situation clinique grave » et a été placé en réanimation, et un homme de 36 ans à Strasbourg, revenu de Lombardie et qui « ne présente pas de signe de gravité », a dit Jérôme Salomon.

Le bilan s'élève désormais à 17 personnes infectées et deux décès en France.

Mort suspecte

Par ailleurs, un touriste originaire de Hong Kong est également mort dans la nuit de mardi à mercredi dans un hôtel à Beaune et les autorités cherchent à déterminer s'il a été victime du coronavirus, a annoncé mercredi l'Autorité régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté.

Des investigations sont en cours sous la conduite de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, pour lever toute suspicion d’un cas de coronavirus-COVID-19 , a déclaré l'ARS, précisant que les résultats des prélèvements biologiques effectués sur la victime seraient connus dans la journée.

En Italie, où un foyer important a été observé notamment dans le nord, les autorités dénombrent désormais 12 morts et 374 cas de contamination.

Les autorités italiennes ont placé plusieurs villes du nord en quarantaine. Photo : Reuters / Yara Nardi

Mercredi, un premier cas a également été annoncé en Grèce. Il s’agit d’une femme de 38 ans qui avait récemment voyagé en Italie.

Cette femme se trouve actuellement dans un hôpital de Thessalonique, deuxième ville grecque dans le nord du pays, et est « en bon état de santé », a indiqué le porte-parole du ministère Sotiris Tsiordas lors d'une conférence de presse, citée par des médias locaux.

Ce cas s’ajoute à ceux recensés la veille en Autriche, Suisse, Roumanie, Espagne et Croatie.

Le coronavirus responsable de cette épidémie de pneumonie virale a contaminé environ 80 000 personnes et fait plus de 2700 morts, pour l'immense majorité en Chine. Photo : Reuters / China Daily CDIC

En Iran, pays dans lequel le nombre de décès imputé à ce virus est le plus élevé, le nouveau bilan s’établit à 139 cas de contamination et 19 décès.

En Algérie, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé qu’un premier cas a été recensé. Il s’agit d’un ressortissant italien arrivé en Algérie le 17 février.

La Corée du Sud sur le qui-vive

En Corée du Sud, un soldat américain a également été contaminé. Àgé de 23 ans, il était stationné dans le camp de Carroll à 30 km au nord de Daegu, a indiqué l'armée américaine dans un communiqué. C'est le premier à être testé positif parmi les 28 500 soldats américains présents en Corée du Sud.

En Corée du Sud, l'immense majorité des nouveaux cas de contamination ont été détectés dans la région de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord (sud). Photo : afp via getty images / JUNG YEON-JE

L'armée américaine a précisé qu'il avait été placé en quarantaine dans sa résidence située hors de la base militaire et que des recherches étaient effectuées pour savoir avec quels militaires il a été en contact.

L'immense majorité des nouveaux cas de contamination – plus de 80 % – ont été détectés dans la région de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord (sud), principal foyer de l'épidémie.

La plupart des cas de COVID-19 en Corée du Sud sont liés à la secte de l'Église Shincheonji de Jésus. Une de ses fidèles, âgée de 61 ans, qui ignorait être porteuse du virus, l'aurait transmis en assistant à quatre services religieux avant d'être diagnostiquée.

Les autorités vont contrôler plus de 200 000 membres de la secte.

Au total, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) ont dénombré 284 nouvelles contaminations, la plus forte augmentation en une journée, portant à 1261 le nombre de malades du COVID-19. La Corée du Sud est le foyer de contagion le plus important hors de Chine continentale.

Tandis que le COVID-19 s'étend au Japon, certains s'interrogent sur la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de cet été. Photo : Getty Images / Tomohiro Ohsumi

La Chine a placé en quarantaine les 257 passagers de deux vols en provenance de Corée du Sud, a signalé mercredi la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

Selon CCTV, les 94 passagers d'un vol ayant effectué une liaison Séoul-Nanjing, dans l'est de la Chine, ont été placés en isolement mardi étant donné que trois passagers étaient fiévreux.

Aucun de ces trois touristes chinois ne s'était rendu récemment dans la province d’Hubei, foyer initial de l'épidémie.

Les premiers tests de détection du génome du coronavirus se sont révélés négatifs pour ces trois passagers, pour lesquels de nouveaux tests sont prévus, a précisé CCTV.

Selon la chaîne télévisée, les autorités chinoises ont également placé en quarantaine les 163 passagers d'un vol en provenance de Corée du Sud ayant atterri à Weihai, ville littorale du nord-est de la Chine.

Cinq des passagers de ce vol étaient également fébriles, a précisé CCTV.

Les autorités chinoises ont annoncé mercredi 406 nouveaux cas confirmés de contamination, contre 508 la veille.

Le coronavirus responsable de cette épidémie de pneumonie virale a contaminé environ 80 000 personnes et fait plus de 2700 morts, pour l'immense majorité en Chine.

Avec les informations de Reuters et l'Agence France Presse