Blocages ferroviaires : l’attention se tourne vers Kahnawake

En plus de perturber le transport des marchandises, ce blocage en soutien aux chefs héréditaires wet’suwet’en force la suspension du service de trains de banlieue de l’entreprise exo sur sa ligne 4 entre Candiac et Montréal.

L’injonction obtenue par le CP est valide jusqu’au 5 mars et autorise la Sûreté du Québec (SQ), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les Peacekeepers, force de police locale à Kahnawake, à assister le CP dans l’exécution de l'ordonnance.

Par contre, les Peacekeepers ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de faire respecter une injonction.

Nous n'avons aucun intérêt à criminaliser les gens qui défendent nos droits , a déclaré le chef des Peacekeepers, Dwayne Zacharie, qui a aussi assuré aux gens présents que son service de police est le seul à pouvoir intervenir sur le territoire en vertu d'un accord tripartite entre Kahnawake, Québec et Ottawa.

Du côté des autorités du territoire, on s'est dit déçu de l'injonction, car les relations avec le CP étaient cordiales jusqu'à maintenant. Notre position ne change pas. Nous sommes ici en soutien aux chefs wet’suwet’en. S’il y a une entente avec le gouvernement fédéral et la GRC et que les chefs sont satisfaits, la barricade sera démantelée. Nous espérons que la police du CP, la SQ et la GRC ne feront rien de précipité , a indiqué Kenneth Deer, secrétaire de la nation mohawk de Kahnawake.

Des employés de la Société du chemin de fer de la Gaspésie déneigent le rail mardi après-midi. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

En Gaspésie, un juge a accueilli la demande d’injonction du gouvernement du Québec visant à lever le blocage ferroviaire à Listuguj. L'injonction, qui est en vigueur jusqu'au 5 mars à 23 h 59, permet à Québec de déplacer toute structure bloquant ou restreignant l'accès à la voie ferroviaire, y compris par la force.

Selon l'avocat Alexandre Ouellet, qui représente Québec, quatre principaux clients de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, soit LM Wind Power, Ciment McInnis, Temrex Produits Forestiers et Papiers White Birch, subissent des préjudices qui ne pourront pas être compensés monétairement, puisque ces entreprises ne peuvent pas faire transporter par camion toute la marchandise qui circule normalement par train.

Un groupe de personnes bloquent la voie ferrée à Hamilton. Photo : Dan Taekema/CBC

Des manifestations en Ontario et en Colombie-Britannique

Ailleurs au pays, la police de Toronto est intervenue en soirée mardi sur les lieux d’une manifestation organisée en solidarité avec les chefs héréditaires wet’suwet’en. Les manifestants bloquaient le service de train GO Transit sur la ligne Milton.

Des blocages ont également été rapportés dans la région de Hamilton, cette fois sur les voies du CN. Une injonction a été présentée aux manifestants, mais la police de Hamilton n’était pas en mesure d’affirmer si elle prévoyait une intervention au cours des prochaines heures afin de faire respecter cette ordonnance.

En Colombie-Britannique, l'entrée principale au port de Vancouver a été rouverte à la circulation des camions mardi après-midi après avoir été bloquée pendant près de 24 heures par une cinquantaine de manifestants.