Des citoyens de Rouyn-Noranda préoccupés par le projet minier Wasamac

Des résidents des quartiers Évain et Arntfield à Rouyn-Noranda veulent se mobiliser pour s’assurer de minimiser les impacts du projet minier sur leur quotidien. Situé entre les quartiers Évain et Arntfield à Rouyn-Noranda, le projet minier Wasamac a récemment été revampé.

La corporation aurifère Monarques Gold a acquis le projet Wasamac, autrefois géré par Mines Richmont. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Jocelyne Mayrand, qui vit tout proche du gisement du projet Wasamac, a organisé la rencontre de mardi soir pour savoir si les citoyens étaient prêts à former un comité de suivi, tel que suggéré par l’entreprise Monarques.

Sans avoir été pris de court, disons qu’on avait besoin de se réorganiser, de rejaser ensemble, parce qu’il y avait beaucoup de nouvelles personnes, dit-elle. Et puis il y a eu une proposition de l’entreprise minière il y a deux semaines et on ne savait pas quoi répondre à ça. On a des demandes à faire à l’entreprise, puis la proposition de former un comité, et bien disons qu’on n’est pas prêt à ça, on a besoin de temps.

Les citoyens présents ont décidé qu’ils voulaient consulter un expert avant de joindre le comité de suivi. Ils désirent auparavant mieux comprendre les conséquences de leurs décisions et les impacts du projet.

Les citoyens toujours inquiets

Francis Bouffard, résident d'Évain, vit au-dessus des opérations projetées par le projet. Il souligne que les citoyens ont encore de nombreuses interrogations quant au rôle du comité de suivi.

Francis Bouffard, résident du quartier d'Évain, à Rouyn-Noranda, tenait à participer à la rencontre pour défendre les intérêts des citoyens. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Il y avait beaucoup d’interrogations par rapport à ça, qu’est-ce qu’ils voulaient exactement faire avec ce comité de suivi. On veut dire à la mine “Oui vous allez faire des engagements, mais comment on peut s’assurer, nous, que si jamais ça change d’actionnaires, les engagements vont être encore respectés".

Parmi les préoccupations des citoyens, on compte le bruit causé par la mine, la poussière, la perte de l'eau potable et l'augmentation de la circulation routière.

La prochaine rencontre entre les représentants de la mine et les citoyens aura lieu en avril. Lors de cette rencontre, les citoyens comptent demander à la corporation Monarques de leur fournir les ressources financières nécessaires pour obtenir les conseils légaux d'un expert en la matière. Ils pensent entre autres contacter des gens qui s'impliquent auprès de La Coalition Québec meilleure mine.