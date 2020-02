The Weeknd et Kendrick Lamar accusés de plagiat

Le groupe rock américain Yeasayer affirme qu’un segment d’une de leurs chansons aurait été utilisé dans Pray for me, un morceau créé pour la bande sonore du film La panthère noire (Black panther).

Yeasayer soutient que la chanson Pray for me, conçue par Kendrick Lamar et The Weeknd, contient une performance chorale [composée] de voix masculines chantant dans un registre élevé et utilisant de nombreux vibratos fortement similaire à celle produite par le groupe en 2007 pour leur chanson Sunrise.

Dans le document légal obtenu par le magazine Pitchfork, Yeasayer soutient que la performance chorale en question se retrouve à huit endroits dans Pray for me, notamment dans le dernier couplet.